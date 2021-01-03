صحيفة : ايران تقف على راس التهديدات التي تواجه اسرائيل

كشفت صحيفة اسرائيلية ، اليوم الأحد، عن التهديدات المستقبلية لبلادها في العقد المقبل ، فيما اكدت أن إيران تقف على رأس التهديدات التي تمثل خطر حقيقي على البلاد .

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الاسرائيلية ، اليوم الأحد، بأن هناك الكثير من التهديدات التي تواجهها إسرائيل خلال العقد المقبل، أهمها الهجوم المباغت على الجبهة الداخلية الإسرائيلية والـهجمات السيبرانية وغياب الثقة في القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيليتين.

وذكرت الصحيفة تحت عنوان “تهديدات العقد المقبل” أنه رغم وجود تهديدات كثيرة أمام إسرائيل خلال العقد الماضي، لكنها نجحت في مواجهتها، خاصة خلال العامين الماضيين، ولكن يبدو أن العقد المقبل ستشهد معه البلاد مخاطر أو تهديدات أعظم.

وأوضحت الصحيفة أن إيران تقف على رأس التهديدات التي تمثل خطر حقيقي على البلاد، أو هجوم مفاجئ على الجبهة الداخلية بواسطة أسلحة متقدمة، وصواريخ كروز، وطائرات مسيّرة أو دون طيار، أو هجمات “سايبر”، أو هجمات صواريخ فرط صوتية، فضلا عن فقدان ثقة المواطنين في إسرائيل بالقيادة المدنية والعسكرية.

وطالبت الصحيفة العبرية بوضع استراتيجية حقيقة للحيلولة دون استمرار هذه التهديدات على بلادها، خاصة التهديد النووي الإيراني، الذي يمثل تهديدا وجوديا على البلاد، مشيرة إلى أن الملف الإيراني سيظل على أجندة أي حكومة إسرائيلية أو حتى أمريكية أيضا.