صحيفة : الهند تسجل رقم قياسي عالمي في عدد الاصابات بكورونا

المستقلة /- قالت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية إن الهند سجّلت رقما قياسيا جديدا في حالات الإصابة بفيروس ”كورونا“ المستجد، بعد وصول الحالات الجديدة إلى 400 ألف إصابة يوميا.

وأضافت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني ”بعد أسبوع مدمر من الارتفاع الكبير في عدد الحالات المصابة بالفيروس، فإن الهند أعلنت وجود 400 ألف حالة جديدة يوم السبت، في رقم قياسي عالمي“.

وأشارت إلى أن ”خبراء يعتقدون بأن هذا الرقم سيرتفع مجددا خلال الأيام المقبلة، في عبء لا يمكن تخيله على النظام الصحي المحاصر بالفعل، في ظل الطلبات المستمرة التي تقدمها المستشفيات للحصول على الأكسجين“.

وتابعت الصحيفة: ”الطفرة القوية لعدد الإصابات في الهند، وهي الدولة التي شهدت تراجعا في معدلات الإصابة قبل أشهر، تمثل تذكيرا بأن فيروس كورونا بعيد تماما عن إمكانية السيطرة عليه في العالم، حتى وإن كانت نسب التطعيم تقفز في العديد من الدول“.

وأضافت الصحيفة: ”لا يزال من غير الواضح ما هو الدور الذي تلعبه سلالات كورونا المتحورة في إحكام القبضة على الهند، ولكن تلك الأرقام الصاعقة تضع الدولة في عزلة“.

ونقلت عن أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين في فريق إدارة الرئيس الأمريكي بايدن، قوله إنه يتعين على الهند دراسة الطرق التي يمكن من خلالها أن يساعد الجيش في التخفيف من وطأة الكارثة، واصفا الموقف بأنه يشبه ”الحرب“.

ونصح فاوتشي الهند بضرورة فرض الإغلاق الكامل، وقال إنه ”لا أحد يحب أن يتم تطبيق الإغلاق في دولته، إلا أن الإغلاق المؤقت يمكن أن يكون له دور مهم على آليات تفشي المرض“.

التكيف مع كورونا :

وفي سياق متصل، أشارت مجلة ”ذي إيكونوميست“ البريطانية إلى أن الرعاية الصحية وأماكن العمل يجب أن تتكيف مع الظروف التي فرضتها جائحة ”كورونا“، والتعامل مع استمرار الوباء لفترة طويلة.

وقالت المجلة: ”عندما يدخل العالم العام الثاني من الوباء، تظهر أزمتان بوضوح شديد.. الأزمة الأكثر إلحاحا تتمثل في الدول الفقيرة مثل: الهند، حيث تهدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد- 19 بسحق الدولة، في ظل الأرقام القياسية في عدد الإصابات الجديدة يوميا، بالإضافة إلى المعاناة في إمدادات الأكسجين، ومحارق الجثث التي لا تتوقف عن العمل“.

وأضافت: ”الأزمة الثانية أكثر دهاء. إذ نجح العديد من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل في إيجاد طريق الخروج من هذا الوباء الطويل من خلال برامج التطعيم واسعة النطاق“.