شيخ الأزهر يعلق على زيارة البابا فرنسيس إلى بغداد اليوم

المستقلة/-أحمد عبدالله/ رحب شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، اليوم الجمعة، بزيارة البابا فرنسيس إلى بغداد، وهي أول زيارة بابوية للعراق على الإطلاق.

وقال الطيب في تغريدة بحسابه على تويتر: “زيارة أخي البابا فرنسيس التاريخية والشجاعة للعراق العزيز تحمل رسالة سلام وتضامن ودعم لكل الشعب العراقي. أدعو الله له بالتوفيق، وأن تحقق هذه الرحلة الثمرات المأمولة على طريق الأخوة الإنسانية”

وعشية الزيارة، أعلن البابا فرنسيس، في رسالة خاصة إلى العراقيين، أنه سيأتي إلى أرضهم المباركة والجريحة كحاج سلام ورجاء، بما في ذلك الدعاء إلى الله من أجل المغفرة والمصالحة بعد سنوات عديدة من الحرب والإرهاب.

وسيقوم البابا خلال رحلته الدولية الثالثة والثلاثين، والتي ستستمر حتى 8 آذار/ مارس، بزيارة بغداد والنجف ووادي أور ومدن أربيل والموصل وكركوك. ويتضمن برنامج الزيارة أربع خطب بابوية وخطبتين وصلاة على ضحايا الحرب.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

جريمة هزت الرأي العام في تونس.. الإعدام مصير المتهمين بقتل الطفل ربيع

اخر الاخبار

استقبال الكاظمي للبابا فرنسيس في مطار بغداد

اخر الاخبار

بالصور : شباب بغداد يرفعون رايات الفاتيكان لاستقبال البابا فرنسيس

اخر الاخبار

الأمن التونسي يكشف عن خلية تكفيرية في سوسة

اخر الاخبار

شيخ الأزهر يعلق على زيارة البابا فرنسيس إلى بغداد اليوم

اخبار مصر

مصر.. إصابة 20 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بالعاشر من رمضان

اخر الاخبار

المستقلة تنشر جدول زيارة البابا على مدى اربعة ايام

اخر الاخبار

المستقلة تنشر جدول زيارة البابا على مدى اربعة ايام

اخر الاخبار

جريمة مروعة اليوم في بابل.. قتل طفلته ودس السم لزوجته بالبيبسي

اخر الاخبار

نينوى تستعين في بغداد لتأمين زيارة البابا

اخبار العراق

بابل تطالب الحكومة رفع حظر التجوال في المحافظة

اخر الاخبار

سلطنة عمان تنشر صور وأسماء مخالفي إجراءات كورونا لعقابهم

اخبار مصر

الحكومة المصرية تكشف حقيقة بيع مياه الري للمزارعين

اخر الاخبار

 هزة أرضية بقوة 3.6 درجات تضرب مدينة حمص السورية

اخبار العراق

العراق في مقدمة الدول العربية بعدد الإصابات والوفيات بكورونا

اخبار العراق

الدفاعي: ما زال الفساد يعرقل تعظيم إيرادات المنافذ الحدودية

اخبار العراق

محافظ كربلاء يتهم جهات وأصوات بتعطيل المشاريع الخدمية