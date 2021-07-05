شنيشل يوضح موقفه من تدريب منتخب العراق

المستقلة/- أوضح مدرب الزوراء راضي شنيشل موقفه من تولي تدريب منتخب العراق في الفترة المقبلة.

وكان السلوفيني ستريشكو كاتانيتش أعلن مؤخرا رحيله عن منتخب العراق وانتهاء علاقته بالهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم بسبب تأخر مستحقاته.

وقال شنيشل في تصريحات لقناة شباب سبورت: “لم يصلني أي عرض من التطبيعية لتدريب المنتخب الوطني”.

وأضاف: “لن أدرب المنتخب الوطني في الفترة الحالية والظروف الحالية مشابهة لما كانت عليه أثناء فترة قيادتي له سابقا”.

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