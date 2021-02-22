شكوك حول مشاركة حمد الله مع النصر ضد الهلال

شكوك حول مشاركة حمد الله مع النصر ضد الهلال

المستقلة/- تحوم الشكوك حول قدرة المغربي، عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر، على المشاركة مع فريقه أمام غريمه الهلال، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري المحترفين السعودي.

وقالت تقارير صحفية سعودية إن حمد الله شعر بآلام في الفخذ، خلال تدريبات الفريق، مساء أمس، ولم يكمل الحصة التدريبية.

وعلى الرغم عدم خطورة الإصابة، إلا أن المدرب الكرواتي، ألين هورفات، يتوجه نحو الدفع برائد الغامدي عوضا عن حمد الله.

وستتقرر مشاركة حمد الله من عدمها، بشكل نهائي، مساء اليوم الإثنين، وفي حال لم تكن الإصابة مقلقة، قد يتواجد على دكة البدلاء.

ويحتل النصر حاليا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 25 نقطة، فيما يأتي الهلال بالمركز الثاني، برصيد 36 نقطة.