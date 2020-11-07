شكرا لمن ساعد في إسقاطه.. هيلاري كلينتون تشمت في ترامب

المستقلة /- كلينتون، اليوم السبت، على إعلان وسائل الإعلام الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بانتخابات الرئاسة، موجهة الشكر لكل من ساعد في تحقيق ذلك.

وقالت هيلاري كلينتون في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “لقد قال الناخبون كلمتهم واختاروا جو بايدن ليكون رئيسنا القادم، وتكون كامالا هاريس نائبته”.

وأضافت: “إنها تذكرة في سجل التاريخ، ورفض لـ ترامب، وصفحة جديدة لأمريكا.. شكرا لكل من ساعد في تحقيق ذلك.. ومن الآن فصاعدًا معًا”.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت، اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة.

وقالت شبكة “سي إن إن”، إنه بعد فوز بايدن بالأصوات الانتخابية في ولاية بنسلفانيا؛ أصبح لديه 284 صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يعني أنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وذكرت أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، يعتقد هو ومن حوله أن اليوم هو الذي يتقدمون فيه بشكل حاسم ويعلنون النصر.

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