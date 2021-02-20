شقيق أمير قطر يبعث رسالة له عن طريق “تويتر” لهذا السبب

المستقلة/-أحمد عبدالله/  بعث الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، رسالة إلى شقيقه الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وكتب جوعان، على حسابه في “تويتر”: “صاحب السمو أمير البلاد المُفدى تفضل فشمل برعايته الكريمة ختام سباق سيف سموه للفروسية… نبارك لكل الفائزين بأشواط المهرجان التي كانت متنوعة وقوية واستمرت 3 أيام على مضمار الريان”.

ورعى الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، ختام سباق “سيف أمير قطر” للفروسية المقام على مضمار نادي السباق والفروسية بالريان.

واختتم اليوم السبت السباق الذي تنافس فيه أكثر من 80 فارسا، على مدى ثلاثة أيام للوصول للمرحلة النهائية التي انتهت اليوم.

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