شقيق أمير قطر يبعث رسالة له عن طريق “تويتر” لهذا السبب

شقيق أمير قطر يبعث رسالة له عن طريق “تويتر” لهذا السبب

المستقلة/-أحمد عبدالله/ بعث الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، رسالة إلى شقيقه الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وكتب جوعان، على حسابه في “تويتر”: “صاحب السمو أمير البلاد المُفدى تفضل فشمل برعايته الكريمة ختام سباق سيف سموه للفروسية… نبارك لكل الفائزين بأشواط المهرجان التي كانت متنوعة وقوية واستمرت 3 أيام على مضمار الريان”.

صاحب السمو أمير البلاد المُفدى تفضل فشمل برعايته الكريمة ختام سباق سيف سموه للفروسية ..

نبارك لكل الفائزين بأشواط المهرجان التي كانت متنوعة وقوية واستمرت 3 أيام على مضمار الريان ..@TamimBinHamad @Q_REC pic.twitter.com/OKgnKVWBWF — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) February 20, 2021

ورعى الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، ختام سباق “سيف أمير قطر” للفروسية المقام على مضمار نادي السباق والفروسية بالريان.

واختتم اليوم السبت السباق الذي تنافس فيه أكثر من 80 فارسا، على مدى ثلاثة أيام للوصول للمرحلة النهائية التي انتهت اليوم.