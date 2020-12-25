شركة مشروبات تذكر الحراس بلدغات ميسي

(المستقلة) احتفلت إحدى شركات المشروبات، بالإنجاز الذي حققه الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، مؤخرا.

وتخطى ليو رقم الأسطورة بيليه، كأكثر لاعب يسجل أهدافا مع فريق واحد، بعد وصوله إلى 644 هدفا بقميص برشلونة.

وقامت شركة “Budweiser” لتصنيع الجعة، بإرسال 644 زجاجة خاصة إلى 160 حارس مرمى، سجل النجم الأرجنتيني ميسي فى شباكهم خلال مسيرته مع برشلونة.

البرازيلى دييجو ألفيس، حارس فالنسيا السابق، يعد الأكثر حصولا على الزجاجات، بعدما تلقى 19 هدفا من توقيع ميسي.

في المركز الثاني جاء الإسباني المخضرم إيكر كاسياس، حارس ريال مدريد السابق، الذي حصل على 17 زجاجة.