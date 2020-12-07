شركة الأضواء توقع عقد رعاية مع الطلبة

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

(المستقلة) وقعت شركة الأضواء، الناقل الحصري لمباريات الدوري العراقي الممتاز، عقد رعاية مع نادي الطلبة.

 وحسب ما أكدته التقارير، فإن العقد يمتد لمدة 15 عاما، يتقاضى من خلالها النادي مبلغا سنويا يبلغ 300 ألف دولار.

يذكر أن الطلبة عانى من أزمة مالية في مطلع الموسم الحالي، ولم تخصص له وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سوى 50 مليون دينار فقط، وهو مبلغ غير كاف لسد حاجة اللاعبين.

وعلى ضوء الأزمة المالية، اضطر الطلبة للانسحاب من النسخة الحالية من بطولة كأس العراق.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فنانات لبنان ينعين الملحن جان صليبا بعد وفاته بكورونا

اخبار العراق

الهجرة توافق على اقامة مشاريع تعليمية وصحية للنازحين الباقين في كربلاء

اخر الاخبار

تباين أسعار الدولار خلال نهاية تعاملات الاثنين

اخر الاخبار

النفط يواصل تراجعه خلال تعاملات الاثنين

اخر الاخبار

أعمال عنف دامية باحتجاجات السليمانية وسقوط ضحايا

اخبار العراق

العنكوشي يصدر 5 قرارات بعد تعادل الديوانية والطلبة

اخبار العراق

الكاظمي يبحث مع الوفد السعودي تعزيز التعاون على مختلف الصُعد