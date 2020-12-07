شركة الأضواء توقع عقد رعاية مع الطلبة

(المستقلة) وقعت شركة الأضواء، الناقل الحصري لمباريات الدوري العراقي الممتاز، عقد رعاية مع نادي الطلبة.

وحسب ما أكدته التقارير، فإن العقد يمتد لمدة 15 عاما، يتقاضى من خلالها النادي مبلغا سنويا يبلغ 300 ألف دولار.

يذكر أن الطلبة عانى من أزمة مالية في مطلع الموسم الحالي، ولم تخصص له وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سوى 50 مليون دينار فقط، وهو مبلغ غير كاف لسد حاجة اللاعبين.

وعلى ضوء الأزمة المالية، اضطر الطلبة للانسحاب من النسخة الحالية من بطولة كأس العراق.