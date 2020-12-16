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شركات الصرافة ترد على أسباب ارتفاع سعر الدولار – فيديو

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المستقلة /- متابعات / في ظل أزمة ارتفاع أسعار صرف الدولار  أمام الدينار العراقي، تحدث بعض أصحاب شركات الصيرفة عن أسباب هذا الارتفاع.

وقال البعض ان هذا الارتفاع ما هو الا اشاعات تبث من قبل “مستفيدين”، فيما اعتبر آخرون أن ما يحدث لا يستوجب القلق.

 

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