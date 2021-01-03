شرطة ديالى : القبض على 4 من تجار المخدرات

شرطة ديالى : القبض على 4 من تجار المخدرات

المستقلة /- القت قوات الشرطة القبض على 4 من تجار المخدرات في محافظة ديالى .

وقال قائد شرطة ديالى اللواء حامد الشمري في بيان تلقت المستقلة نسخه منه :” ان مفارز ودوريات من شرطة ديالى ، بالتنسيق مع قسم شؤون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، القت القبض على/ 4 / من تجار المخدرات وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة “.

واضاف :” ان الممارسات الامنية المشتركة مستمرة في محاربة الظواهر السلبية من خلال برامجها لتوعية المواطنين بالمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على الفرد والمجتمع ، فضلا عن ملاحقة تجار المخدرات ومروجيها وتقديمهم للعدالة “.