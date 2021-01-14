شباط المقبل.. الانبار مع موعد لانطلاق مهرجان الاغنية العراقية “الملتزمة”

المستقلة /دلير إبراهيم/.. عقدت اللجنة التحضيرية لمهرجان العراق الأول للأغنية الشبابية الملتزمة، اليوم الخميس ،اجتماعا تشاوريا على قاعة المؤتمرات في المدينة السياحية بالحبانية.

وترأس الجلسة مستشار محافظ الانبار للشؤون الثقافية علي سليمان الدليمي، بحضور الدكتور محمد المحاويلي والفنانين عمر محمد فاضل العواد وجمعة العربي والدكتورة فريال الحميري، اضافة الى نقيب فناني الانبار الدكتور فاروق العيساوي وعدد من اعضاء اللجنة التحضيرية في الانبار.

واتفق المجتمعون على إقامة المهرجان في شباط المقبل، برعاية محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، وبمشاركة نخبة من شعراء وفناني العراق والوطن العربي، ضمن رسالة توجهها الانبار تزامنا مع حملة البناء والاعمار والتعايش السلمي، التي تشهدها المحافظة.

وقال الفنان عمر محمد فاضل العواد “نسعى دوماً لخدمة بلدنا الحبيب من الجوانب الفنية وهذا المهرجان تسعى الى توطيد اطر السلام والتعايش السلمي ودعم الاغنية الشبابية الملتزمة.”

واضاف: تسعى اللجنة التحضيريه لمهرجان الأغنية الشبابية الملتزمة بأقامة المهرجانات القادمة في ربوع العراق، حيث يقام المهرجان الاول في الانبار في ١٤ شباط/فبراير ٢٠٢١ والمهرجان الثاني ببغداد في ٢١ شباط/فبراير ٢٠٢١ و المهرجان الثالث باربيل في ٢٩ شباط/فبراير ٢٠٢١ .

وتقدم في المهرجان العديد من الاغاني والاناشيد الشبابية الملتزمة باللغات العربية والكوردية والتركمانية والسريانة، بحيث تشكل كافة مكونات واطياف الشعب العراقي.