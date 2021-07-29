شاومي الصينية تعمل على انتاج سوار جديد يسمى Mi Band X

المستقلة/- كشفت شركة ”شاومي“ الصينية أنها تعمل على سوار جديد يسمى Mi Band X بشاشة بزاوية 360 درجة.

ويحتوي السوار على شاشة مرنة تلتف حول المعصم، ويمكنها تغطية اليدين بزاوية 360 درجة بالكامل، ولن يحتوي السوار على إبزيم، بدلاً من ذلك ستكون مرتبطة بمغناطيس لفك الحزام حول المعصم.

ومن المقرر أن يكون سوار Mi Band X نحيفا وخفيفا، ويبدو أنه لن يكون رخيص الثمن أيضا، حيث تم بيع Mi Smart Band 6 بسعر يبدأ بـ 45 يورو، كما كلف Mi Smart Band 5 سعر 40 يورو.

ومن المتوقع أيضا أن يكون الجهاز أقرب في الشكل إلى سوار nubia Alpha أو ساعة nubia Watch، ولكن لم يمتلك أي من هذين الجهازين شاشات بزاوية 360 درجة.

وكان قد تم بيع ساعة nubia Watch بسعر يبلغ 220 يورو، لذلك من المرجح أن يباع سوار Mi Band X بسعر أكبر بكثير من طرازات Mi Bands الحالية وساعات ”نوبيا“.

وبالرغم من تسريب بعض التفاصيل الخاصة بالسوار، لم تعلق ”شاومي“ في الوقت الحالي على ذلك، ومن الممكن الكشف قريبا عن تفاصيل جديدة حول هذا السوار الذكي الجديد.

يُذكر أن سوار Xiaomi Mi Smartband 6 واحد من أكثر الأجهزة القابلة للارتداء شيوعا في جميع أنحاء العالم، كما يتميز بصغر حجمه وخفة وزنه وسعره القليل.

ويمتلك Mi Band 6 ميزة مراقبة مستوى الأكسجين في الدم، مع شاشة AMOLED بقياس 1.56 بوصة بدقة 326 بكسل.

ويأتي السوار أيضا بمجموعة من المستشعرات الموجودة في الجزء السفلي بترتيب مختلف ولكنها رقيقة، وتمت ترقية مستشعر معدل ضربات القلب مع ميزة القدرة على مراقبة الأكسجين في الدم SpO2.

ويتمتع Mi Band 6 بالحماية فهو يحتوي على زجاج مقوى للحفاظ على أمان الشاشة مع ميزة مقاومة للماء حتى 5ATM.

ويعمل Mi Band 6 مع تطبيق Mi Fit ، حيث يمكنه إجراء قياسات معدل ضربات القلب وتتبع النوم وتتبع الرياضة وإظهار الإخطارات والتحكم في مشغل الموسيقى الافتراضي، ويمكن لـ Mi Smart Band 6 أيضا تتبع فترات الحيض مع وجود عدد من تمارين التنفس أيضا.

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