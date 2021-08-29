شاومي الصينية تصبح شركة الأندرويد الرائدة في العالم لهواتف 5G

المستقلة /- حققت شركة شركة Xiaomi شاومي الصينية إنجازا جديدا بوصولها لشركة الأندرويد الرائدة في العالم في مجال تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، من خلال علامتيها Mi و Redmi بعدما هيمنت على سوق الهواتف الذكية بنسبة كبيرة، حيث تعتبر ثالث أكبر مصنع في العالم بعد شركتا آبل وسامسونج.

وبحسب شركة Gizmochina فإن شاومي استطاعت أن تهيمن على سوق الهواتف الذكية من خلال شحن 24 مليون هاتف ذكي مزود بتقنية الجيل الخامس 5G وذلك في الربع الثاني من العام الحالي 2021 ، كما حصلت الشركة على أكثر من 25 % من حصة الهواتف في السوق العالمي.