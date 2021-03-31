المستقلة / – باتت شركة ”شاومي“ الصينية أحدث شركة تدخل صناعة السيارات الكهربائية في العالم، حيث أعلنت عن استثمار بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي على مدى العقد المقبل.

وقالت الشركة، التي تعد من بين أكبر صانعي الهواتف الذكية في العالم، ”إنها ستنشئ شركة تابعة لأعمالها في مجال السيارات الكهربائية الذكية، بمرحلة أولية تبلغ 10 مليارات يوان (1.52 مليار دولار)“.

ومن المتوقع أن تشكل مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة نصف إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في الصين بحلول 2035، وفقا لخريطة طريق أصدرتها مجموعة صناعية العام الماضي.

وبحسب التقارير، تعلق شركات صناعة السيارات العالمية الآمال على مستقبل السيارات الكهربائية بشكل متزايد، مع وجود الصين في المقدمة كقاعدة عملاء ومركز تصنيع.

في غضون ذلك، قالت الشركة إن رئيسها التنفيذي لي جون، سيعمل كرئيس لأعمال السيارات الكهربائية الجديدة.

و ”شاومي“ ليست الشركة الأولى التي تدخل إلى مجال السيارة الكهربائية، فقد أعلنت شركة ”بايدو“ في يناير أنها دخلت في شراكة مع مجموعة تشجيانغ جيلي القابضة لصناعة السيارات لإنتاج سيارات كهربائية ذكية.

كما تعهد مصنعون عالميون في صناعة السيارات بما في ذلك فولكس فاجن وبي إم دبليو بالتزاماتهم تجاه مستقبل كهربائي، مع إنتاج موديلات كهربائية بالكامل في الصين، فضلا عن خطط أبل الأمريكية في هذا الاتجاه.