شاهد : يسرا و ليلى علوى و إلهام شاهين في مقبرة سقارة

شاهد : يسرا و ليلى علوى و إلهام شاهين في مقبرة سقارة

المستقلة /- شارك عدد من النجمات المصريات في المؤتمر الصحفي الذى عقد أمس السبت للكشف عن الكنوز الفرعونية التي تم العثور عليها في منطقة سقارة، والتي تعد من أكبر وأضخم الاكتشافات في2020 ، لاحتوائها على أكثر من 100 تابوت، و40 تمثالا فرعونيا.

فقد حرصت كل من الفنانات يسرا ليلي علوي والهام شاهين وهالة صدقي والإعلامية بوسي شلبي، على حضور الكشف الأثري الضخم وسط عدد من سفراء الدول الأجنبية.

ونشرت “ليلى علوى” صورًا لها، خلال زيارتها لمنطقة سقارة، برفقة صديقتيها الفنانة يسرا والفنانة إلهام شاهين، والإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”.

شيء يدعو للفخر ان الواحد يحضر يوم مهم جدا في تاريخ بلدي وحضارتها ويحضر الحدث التاريخي الاهم والاكبر في منطقة سقارة واكتشاف اكتر من 100 تابوت بخلاف الـ59 الذى تم اكتشافهم من قبل، بنفس المكان، لم يفتح على الإطلاق ومغلق منذ 2500 سنة. pic.twitter.com/5BPw8y9bJV — ليلى علوي (@LailaEloui) November 14, 2020

وعلقت ليلى علوي على الصور قائلة: “شيء يدعو للفخر إن الواحد يحضر يوم مهم جداً في تاريخ بلدي وحضارتها ويحضر الحدث التاريخي الأهم والأكبر في منطقة سقارة واكتشاف أكثر من 100 تابوت بخلاف الـ59 الذين تم اكتشافهم من قبل، بنفس المكان، لم يفتح على الإطلاق ومغلق منذ 2500 سنة”.

بدورها وجهت الفنانة إلهام شاهين، التحية لوزير الآثار، قائلة: «أبهرتم العالم بالاكتشافات الأثرية العظيمة»

وعلقت إلهام شاهين على الصورة قائلة: «كل التحية والتقدير لمعالي وزير السياحة والآثار د. خالد العناني، ود. مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أبهرتم العالم بالاكتشافات الأثرية العظيمة.. مصر مليئة بكنوز الحضارة الفرعونية، أقدم وأعظم وأول حضارة في التاريخ، تحيا مصر».