شاهد.. نادين نجيم تتحدث لأول مرة عن أسباب طلاقها

المستقلة/- منى شعلان/ تحدثت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، لأول مرة، في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج mtv40، عن تفاصيل طلاقها، مشيرة إلى أن الأسباب تظل بينها وبين زوجها، لكنها أكدت أنها لم تكن سعيدة، ومنحت الكثير من الفرص لزوجها هادي الأسمر ولكن انتهى الأمر بالطلاق.

وتابعت نادين نجيم أنّ فقدان السعادة في حياتها الزوجية كان سبباً رئيسياً في اتخاذها قرار الطلاق، مضيفةً: “بقية الأسباب بتضل داخل البيت وبيني وبينه.. بس بكل بساطة أنا ما كنت سعيدة، ولا مبسوطة”.

وأكدت نادين نجيم ، على إنها تعيش حياتها من أجل ولديها “هيفن”، و”جيوفاني”، مردفة: “أوقات ببلع الموس بضحي وبسكت عن كتير من الأمور عشانهم”.

واستطردت أن المشاكل أصبحت آخر همها، ولا ترد على بعض ردود الفعل، كون كل شخص له ردة فعل مختلفة، وذلك خلال حديثها عن استمرار صداقتها مع طليقها ووالد ابنيها، قائلة: “بعرف إني أخدت القرار وما راح أرجع لورا، وما في حدا بيترك التاني إذا كان مبسوط وسعيد”.

وذكرت نادين نجيم، في المقابلة عند الحديث عن تفاصيل حياتها حالياً: “بغض النظر إذا كان في تحليلات ما إلها طعم أو كذب الشريك أو الشريكة وحكي بشي ماله طعم مش مهم، ما حدا راح يعرف بحياته الحقيقة إلا حال قعدوا مع الاتنين سوا، وهذا ما راح يصير كل واحد بيشوف الأشياء من منظاره، لو هو عطا الأسباب بتقولي الحق معه، ولو عطيت من منظاري الأسباب بتقولي الحق معي ما لإننا ماراح نلتقي على الحق”.

وبكت في المقابلة عند الحديث عن أبيها: “والدي كان يفرح لنجاحي ويتأثر مع المشاهد، لقد اشتقت له، غادر باكراً وآخر 6 أشهر من حياته كانت صعبة جداً حين مرض وتضايق”.