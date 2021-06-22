شاهد.. مشهد من كواليس “2020” لنادين نجيم وقصي خولي يشعل إنستغرام

المستقلة/- منى شعلان/ حصد مشهد من كواليس المسلسل الشهير “2020” مشاهدات عالية بعد أن نشرته الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وظهرت نادين نجيم برفقة الفنان السوري قصي خولي، وهما يتعرضان لحادثة سقوط مؤلم، خلال تصوير كواليس مسلسل “202 وعلقت نادين:” كانت وقعة منهنهة.. رحت طاجة فوق الزلمة شك على راسي.

مسلسل “2020” تم عرضه خلال السباق ماراثون الدراما الرمضاني 2020، و من بطولة نادين نجيم، وقصي خولي، و فادي أبي سمرا، وكارمن لبس، وهو من تأليف نادين جابر وبلال شحادات، وإخراج اللبناني فيليب أسمر.

أحداث مسلسل “2020” تدور حول عصابة يقودها في السر قصي خولي “صافي”، وهو شخصية داخلها الكثير من التناقضات ما بين الخير والشر، ويحمل بداخله حب لا محدود وقدم عدة تضحيات في سبيل الحب والعائلة والأهل والأصدقاء.

بينما تقوم نجيم بدورين في العمل، حيث تجسد شخصية “النقيب سما”، وشخصية “الفتاة الشعبية حياة عبدالله”، وتحاول الوصول إلى عدد من الأدلة والحقائق حول رجل العصابات المتهم بقتل شقيقها، ضمن أحداث بوليسية وتشويقية.

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