شاهد.. محمد منير يُبكي ملايين المصريين بسبب “ودع الجدعان”

المستقلة/- منى شعلان/ أبكى الفنان المصري محمد منير ملايين المصريين منذ قليل ، من خلال أغنية جديدة تحمل اسم “ودع الجدعان” تم طرحها خلال أحداث مسلسل “الاختيار 2″، والتى سطر خلالها رجال الشرطة مشاهد بطولية فى الدفاع عن الوطن والتصدى للكيانات الإرهابية التي خططت لاستهداف البلاد والتسلل من الصحراء الغربية نحو العاصمة وتنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية.

لكن أعمالهم فى التخريب اصطدمت بقوة رجال الشرطة حيث جرت معركة بطولية يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017 سقط عليها 16 شهيداً وأصيب آخرين من رجال الشرطة.

وتقول بعض كلمات الأغنية: “الغدر صابكم يا نضر عيني النور في السما على ايد اطهر شبابك يا بلد هيبات شهيد وياعين ودع الجدعان رايحين سوا على الجنة ايد بتشد ايد.. وجع الفراق طعم والصبر علمنا .. يا ورد مصر اللي اتقطف بدري نوركم هيفضل ضيكوا في عيني .. يا احلى صحبة في وردنا البلدي يا أحلى صحبة في وردنا البلدي”.

 

ويتناول “الاختيار 2” بطولات جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 حتى 2020.

“الاختيار 2” بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، بشرى، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغني، سلوى عثمان، علي الطيب، طارق صبري، عمر الشناوي، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

 

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