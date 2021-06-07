شاهد.. للمرة الثالثة.. إصابة مرام البلوشي لجلطة في القلب

المستقلة/- منى شعلان/ تعرضت المطربة والفنانة الكويتية مرام البلوشي، للمرة الثالثة لجلطة في القلب ليتم نقلها إلى المستشفي الأميري ودخولها إلى العناية المركزة مباشرة لتلقي العلاج.

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان مقطعا مصورا لمرام البلوشي خلال رقودها على سرير المرض في العناية المركزة بعد نقلها إلى المستشفى.

وعلقت مي العيدان على الفيديو قائلة: ”فيديو للفنانة مرام من داخل العناية المركزة لوحدة القلب في مستشفى الأميري، مضيفة:” اللهم شافيها وعافيها يارب بحق كتابك الكريم وحبيبك محمد عليه أفضل الصلاة والسلام يارب“.

وقالت مي شقيقة مرام البلوشي لصحيفة “الرأي” المحلية: “خلال مواصلة البلوشي تصوير شخصيتها ضمن سياق المسلسل الدرامي (ملاك رحمة) تعرضت لتعب وإرهاق شديدين الأمر الذي عرضها لوعكة صحية نُقلت على إثرها إلى المستشفى الأميري، وهناك خضعت لعدد من الفحوصات الطبية واتضح خلالها إصابتها بجلطة في القلب”.

وتابعت:”أعطاها الأطباء إبرة سيولة لموازنة الإنزيمات، وبناء عليه سيتم اتخاذ قرار إما ضرورة إجراء قسطرة أم لا، والحمدلله يمكنني القول إن حالتها الصحية مستقرة”.

وأوضحت : “في البداية تم إدخالها إلى العناية المركزة، ثم نقلها إلى وحدة كورونا لاخضاعها إلى فحص روتيني، ثم تجهيزها للدخول إلى وحدة العناية بالقلب.

واختتمت قائلة:” وفي العام 2019 خلال تواجدها في جمهورية مصر أثناء تصويرها مسلسل (دفعة القاهرة) كانت قد أجرت قسطرة في القلب آنذاك، وبعد نيلها قسطاً من الراحة عادت إلى الكويت. وبإذن الله أن تتشافى شقيقتي مرام وتعود إلى بيتها وعائلتها بصحة وعافية”.

 

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