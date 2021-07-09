شاهد.. لحظة بكاء محمد عبده على مسرح جدة وسط تفاعل الجمهور

المستقلة/- منى شعلان/ أحيا الفنان محمد عبده حفلا غنائيا كبيرا مساء أمس الخميس، التقى فيه بجمهوره، في جدة سوبر دوم بالمملكة العربية السعودية.

حضر الحفل عددا كبيرا من جمهور وعشاق فنان العرب في أمسية طربية، قدم خلالها عددا كبيرا من أغانيه التي يعشقها جمهوره في كل أنحاء الوطن العربي.

ولم يتمالك محمد عبده دموعه خلال غنائه أغنيته “شبيه الريح” والمقطع الذي يقول فيه “تعبت الظلم وأجحافك” ليصمت قليلا وتفاعل الحضور معه ويصفقون له ويتأثرون بتأثره.

وبدأ الحفل بفقرة مع المطرب أمين الفارسي الذي غنى ميدلي من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، ثم صعد محمد عبده إلى المسرح وسط ترحيب كبير من الجمهور، وحرص على توجيه الشكر لمنظمي الحفل وعلى رأسهم محمد حسنين المدير التنفيذي لشركة Benchmark على الاستقبال والتجهيزات المبهرة كما قدم التحية لجمهوره.

اختتم المطرب محمد عبده الحفل بتوجيه التحية لهيئة الترفية وعلى رأسها المستشار تركي آل الشيخ.