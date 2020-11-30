شاهد لأول مرة .. نادين نجيم تعرض صور إصابتها في انفجار بيروت

المستقلة /- تكشف الفنانة اللبنانية، نادين نجيم، الأسبوع الحالي ولأول مرة، تفاصيل نجاتها بأعجوبة من انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في شهر أغسطس/ آب.

وأذاع الحساب الرسمي لبرنامج “أحمر بالخط العريض” برومو لقاء نادين نجيم، والذي غرد معه بأنها “ستروي تجربتها المروعة يوم انفجار المرفأ في بيروت بعد أشهر من المأساة، وصور من داخل غرفة العمليات للمرة الأولى”.

وتظهر نادين نجيم في برومو اللقاء وهي تتحدث على طبيعتها، وتجاوزها للانفجار المروع بقوة.

كما يتضمن البرنامج لقاء مع سائق التاكسي الذي أوصل الفنانة اللبنانية إلى المستشفى يوم الحادثة، والذي لم يتعرف إلى هويتها بسبب كثرة الدماء التي كانت تغطي وجهها.

وسيعرض لقاء نادين نجيم مع برنامج “أحمر بالخط العريض” يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.