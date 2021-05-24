شاهد.. كواليس صناعة قناع رامز جلال بفيلم “أحمد نوتردام”

المستقلة/- منى شعلان/ نشر الفنان المصري رامز جلال مقطع فيديو من كواليس فيلمه الأخير “أحمد نوتردام” والذى يعرض حالياً بدور العرض السينمائي، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وظهر رامز جلال خلال الفيديو أثناء مراحل التحضير للقناع الذي يظهر به في فيلمه الأخير ، بالإضافة إلى غملية صناعته على وجهه، وعلق رامز ساخرا: “الودن الشمال فوق تحس أن في قطر داس على وشه، والشفة دي شفة التمساح، دا راجل وشه دخل الميكرويف”.

وتدور أحداث فيلم أحمد نوتردام حول صحفي حوادث يجسد دوره الفنان رامز جلال يبحث عن انتشار مجموعة من حوادث القتل الواسعة لعدد مبير من السيدات ومحاولة رجال الأجهزة الأمنية البحث عن السفاح الخفي الذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي.

وخلال أحداث الفيلم تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية أحدب نوتردام بطل القصة الرومانسية الفرنسية الشهيرة التي ألفها الكاتب فيكتور هوجو.

تدفع المعلومة رامز إلى محاولة جذب انتباه السفاح إليه وخلال ذلك يتعرف على طبيبة تؤدي دورها الفنانة غادة عادل ويطلق على نفسه اسم أحمد نتوردام.

يبدأ السفاح في البحص عن أحمد نوتردام خاصة أنه يشاركه حب شخصيته المفضلة “أحدب نوتردام”، حيث يلتقيان وتنشأ بينهما صداقة، ويتعرف الصحفى على سبب قتل السفاح للسيدات فى منزله، ويتبين أن الأخير مصاب بعقدة فى حياته جعلته يكره النساء، ويسعى إلى التخلص منهن، وتتوالى الأحداث.

وفيلم “أحمد نوتردام” من بطولة رامز جلال وغادة عادل وخالد الصاوي وبيومي فؤاد، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.