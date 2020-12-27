شاهد.. صورة نادرة لعادل إمام برفقة زوجته

المستقلة/ منى شعلان/ شاركت هالة حفيدة الزعيم عادل إمام ، متابعيها صورة نادرة للزعيم مع زوجته هالة الشلقاني، عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، وظهر الزعيم عادل إمام خلال الصورة وهو يحتضن زوجته وأرفقتها بأيموجي “قلب”.

من ناحية أخرى ، يستعد الزعيم عادل إمام، لتصوير فيلم سينمائى جديد يحضر له المخرج رامى إمام والذي ينتهي خلال هذه الفترة من تعاقدات النجوم المشاركين مع الزعيم في الفيلم ، و يتكتم صناع الفيلم عن تفاصيله، والمعروف فقط أن الفيلم ينتمي لفئة الأفلام الكوميدية.

وفى وقت سابق ، أعلن الزعيم عدم مشاركته فى الموسم الرمضاني المقبل، وحصوله على إجازة العام المقبل ، بعد ظهوره في الماراثون الرمضاني السابق من خلال مسلسل “فلانتينو”، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام وشارك في بطولته داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد من الفنانين.

تدور أحداث العمل حول امتلاك نور عبدالحميد الشهير ب(فلانتينو) وزوجته عفاف سلسلة مدارس يطلق عليها اسم (مدارس فلانتينو)، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت .