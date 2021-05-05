شاهد.. “صدمة وذهول” رد فعل أسماء لمنور بعد اكتشاف مقلب رامز جلال

المستقلة/- منى شعلان/ أصيبت المطربة المغربية أسماء لمنور بصدمة وذهول بعد اكتشاف مقلب الفنان المصري رامز جلال، في حلقته الجديدة من برنامجه ”رامز عقله طار“، الذي يعرض حالياً عبر شاشة Mbc مصر.

وبينما كانت أسماء لمنور تتنفس بصعوبة بعد خروجها من الماء، سألها رامز جلال عن سر ارتدائها البنطلون الجلد في الملاهي، وأصر على معرفة المكان الذي أصابها فيه بطلقات لعبة Paint Ball، فضحكت وأجابت: “الموضوع كله حيبقى تيت،” وسألها أيضا عن رأيها في لون شعره، فقالت “زي الزفت.” وبعد أن هدأت غنت أغنية البرنامج بعد تغيير كلماتها: “رامز جلال خلاها خل .. وجابنا هنا علشان نتشل.

وتعرضت المطربة المغربية لعدد من الطلقات خلال مشاركتها فى لعبة البينت بول، حيث قررت الانسحاب من استكمال اللعبة”.

ودخلت أسماء لمنور في نوبة صراخ وظلت تسب رامز جلال وفريق برنامجه، بعدما تعطلت الكابينة بهم، غير أن فريق البرنامج قذفها بقوة من الكابينة كأنهم يرمون بها بدلا من القفزة المعتادة لنزول حمام السباحة.

وكان رامز جلال قد سخر من ملابس أسماء لمنور، وهو خلف الكواليس فقال: ”دي مش لابسة لبس ملاهي أبدا، دا إيشارب دا ولا جاكت ولا كفرتة، دي مش لابسة جزمة دي لابسة f16“.

وفي مقدمة الحلقة قال رامز جلال، عن ضحيته: ”مطربة جميلة ذات صوت عذب، فهي مغربية المنشأ خليجية الهوا، معانا النهاردة فانوس الطرب الأصيل، أسماء لمنور“

يذكر أن الفنان رامز جلال أعلن الانتهاء من تصوير جميع حلقات برنامج المقالب رامز عقله طار، وعددها 29 حلقة مدة الحلقة الواحدة 22 دقيقة، يعرض فيها جميع فقرات الضيف في البرنامج، حيث يتعرض الضحية إلى مجموعة من التحديات والمغامرات التي تختبر قوة التحمل حتى يقع في مقلب رامز جلال.

وتم تصوير البرنامج في مدينة الملاهي الترفيهية الكبرى في العاصمة السعودية الرياض، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية.

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