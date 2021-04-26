شاهد.. سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلاد ابنها “شادي”

المستقلة/- منى شعلان/ شاركت الديفا سميرة سعيد، جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو احتفالا بعيد ميلاد نجلها الوحيد شادي، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وعلقت الديفا على الفيديو قائلة: “كبرت يا شادي.. مرت الأيام بسرعة وأنا بين مبارح واليوم وبكرة “ماليش غيرك” كل سنة وأنت أحلى وأطيب وأحن شادي في الدنيا”.

وكانت النجمة سميرة سعيد، طرحت مؤخراً كليب أغنيتها “متاهة” وهى من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، ومن إخراج نضال هانى.

تقول كلمات متاهة “وصلنا لنقطة ياما حلمنا سوا بيها .. ولما وصلنا فجأة لقيتنى فى متاهة حاجات ماتت مع الأيام.. حاجات بتقول كانت أوهام وعشناها.. وصلنا لحته بقى صعب الكلام فيها .. حاجات دلوقتى بس لاقيتنى فهماها بنهوا الحاجة بعنينا .. ولما بتيجى فى إيدينا بننساها كان حلمنا طول عمرنا.. ما نسيبش روحنا للحياة تجرنا كان حبنا بيقوينا لكن دلوقتى الحب بيضرنا”.