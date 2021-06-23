شاهد.. رومانسية ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي تشعل السوشيال ميديا

المستقلة/- منى شعلان/ تصدر مقطع فيديو للنجمة المصرية ياسمين عبد العزيز وزوجها النجم أحمد العوضي، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

حيث ظهرت عبدالعزيز خلال الفيديو برفقة زوجها داخل سيارته، ومنحته قبلة رومانسية، وهي تتغزل به على أنغام أغنية قصة حب، للمطرب اللبناني رامي عياش، وحقق الفيديو ملايين المشاهدات في ساعات قليلة.

وعلقت ياسمين عبد العزيز على الفيديو الذي جمعها بأحمد العوضي قائلة: “حب عمري.. أحمد العوضي”.

وبنفس الوقت نشر الفنان أحمد العوضي، نفس الفيديو، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق قائلا: للأبد.

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي اشتركا في بطولة مسلسل “اللي مالوش كبير” في شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، وبطولة: خالد الصاوي، دينا فؤاد، دنيا عبد العزيز، وخالد سرحان.