شاهد.. رومانسية فرح الهادي مع عقيل الرئيسي في عيد ميلاده

المستقلة/- منى شعلان/ احتفلت الفنانة الكويتية، فرح الهادي، بعيد ميلاد زوجها الفنان عقيل الرئيسي الـ29 على طريقتها الخاصة ووثقت فرح تلك المناسبة بعدد من الفيديوهات التي نشرتها عبر حسابها على تطبيق سناب شات الشهير.

حيث زينت فرح منزلهما بديكورات من اللونين الأبيض والأسود، وأطلت بأزياء متطابقة من هذين اللونين،وقامت بتحضير العديد من المفاجآت لزوجها، على وقع الأغاني والأجواء السعيدة.

 

وبطريقة رومانسية قدمت فرح 29 هدية على عدد سنوات عمر عقيل تضمنت حقائب وملابس وأحذية من ماركات شهيرة.

و قالت فرح فى تصريحات تليفزيونية لها مؤخراً بأنه لولا وجود زوجها عقيل في حياتها لما كانت على ما هي عليه اليوم، بينما أكد عقيل أن سرّ نجاح زواجهما هو الكيمياء الموجودة بينهما.

وأوضحت أنه بعد مرور ثلاث سنوات من زواجها من عقيل الرئيسي فإن هناك أسبابا كثيرة تسببت في نجاح علاقتهما وهو رغبتهما في تحمل المسؤولية واحترام بعضهما بعضا وتابعت: “أحس وايد قربتنا وايد من بعضنا ونحن نعرف بعض واختيارنا كزواج وايد نتحمل مسؤولية هذا القرار انو خص شيء يجب نحترمه ونكمل حياتنا مع بعض، وايد نطوف ووايد نتغاضى”.

ونفى عقيل الرئيسي تصريحه بأنه من الممكن أن يتزوج على فرح الهادي قائلا:”لا وين قلتها وهل ممكن أن أفكر بالفكرة؟”، وعلقت فرح الهادي:”برجي الدلو لا أعلم ما سيحصل لو قرر عقيل ذلك”.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار فلسطين

وزير الخارجية السعودي: القدس الشرقية أرض فلسطينية لا نقبل المس بها

اخبار العراق

احتجاز رئيس تحرير مجلة “ديبلوماتيك” في السليمانية

اخبار العراق

المدرسي: الانتفاضة الفلسطينية قد تبشر بالحضارة الإسلامية الواعدة

اخر الاخبار

شاهد.. رومانسية فرح الهادي مع عقيل الرئيسي في عيد ميلاده

اخر الاخبار

أول رد من المهن التمثيلية على تراشق مها أحمد والسقا وكرارة

اخبار مصر

السيسي يأمر بالتنسيق مع الفلسطينيين بغزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها

اخبار مصر

السيسي يوجه بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى و المصابين من قطاع غزة

اخبار مصر

السيسي يوجه بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى و المصابين من قطاع غزة

رياضية

وفاة لاعب الأثقال الأردني محمد أبو عرار

رياضية

التطبيعية تبرم اتفاقية تقديم خدمات طبية مع مركز الفيفا الطبي

رياضية

ريال مدريد يدرس إعادة مدربه السابق

رياضية

ليفاندوفسكي على رادار أحد كبار أوروبا

اخر الاخبار

العاهل الأردنى يعلن عن اتصالات دبلوماسية مكثفة لوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي

رياضية

التعادل يحسم مباراة الديوانية والصناعات في الدوري العراقي

رياضية

كلوب يعلن انتهاء موسم نجم ليفربول

رياضية

الزوراء يتخطى القاسم بثنائية في الدوري العراقي

رياضية

الكهرباء يهرب من الهبوط في الدوري العراقي