شاهد.. رومانسية فرح الهادي مع عقيل الرئيسي في عيد ميلاده

المستقلة/- منى شعلان/ احتفلت الفنانة الكويتية، فرح الهادي، بعيد ميلاد زوجها الفنان عقيل الرئيسي الـ29 على طريقتها الخاصة ووثقت فرح تلك المناسبة بعدد من الفيديوهات التي نشرتها عبر حسابها على تطبيق سناب شات الشهير.

حيث زينت فرح منزلهما بديكورات من اللونين الأبيض والأسود، وأطلت بأزياء متطابقة من هذين اللونين،وقامت بتحضير العديد من المفاجآت لزوجها، على وقع الأغاني والأجواء السعيدة.

وبطريقة رومانسية قدمت فرح 29 هدية على عدد سنوات عمر عقيل تضمنت حقائب وملابس وأحذية من ماركات شهيرة.

و قالت فرح فى تصريحات تليفزيونية لها مؤخراً بأنه لولا وجود زوجها عقيل في حياتها لما كانت على ما هي عليه اليوم، بينما أكد عقيل أن سرّ نجاح زواجهما هو الكيمياء الموجودة بينهما.

وأوضحت أنه بعد مرور ثلاث سنوات من زواجها من عقيل الرئيسي فإن هناك أسبابا كثيرة تسببت في نجاح علاقتهما وهو رغبتهما في تحمل المسؤولية واحترام بعضهما بعضا وتابعت: “أحس وايد قربتنا وايد من بعضنا ونحن نعرف بعض واختيارنا كزواج وايد نتحمل مسؤولية هذا القرار انو خص شيء يجب نحترمه ونكمل حياتنا مع بعض، وايد نطوف ووايد نتغاضى”.

ونفى عقيل الرئيسي تصريحه بأنه من الممكن أن يتزوج على فرح الهادي قائلا:”لا وين قلتها وهل ممكن أن أفكر بالفكرة؟”، وعلقت فرح الهادي:”برجي الدلو لا أعلم ما سيحصل لو قرر عقيل ذلك”.