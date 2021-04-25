شاهد.. رد فعل درة بعد تورطها في جريمة قتل بـ”خمس نجوم”

المستقلة/- منى شعلان/ حالة من الرعب عاشتها الفنانة التونسية درة بعد اتهامها بقتل أحد الأشخاص في برنامج المقالب “خمس نجوم”، والذي يعرض عبر فضائية mbc مصر.

ودخلت درة في حالة انهيار بعد اتهام الفنانة غادة عادل لها بأنها كانت سببًا في الحادث وذلك بسبب سرعتها في قيادة السيارة، وقالت درة لشقيق الشخص المتوفي إنها مستعدة لتقديم أي شيء وأنها لا علاقة لها بالحادث فهو من كان يقود السيارة وليس هي.

واستفزت غادة عادل، درة بشكل كبير خلال الحلقة قائلة: “أنا قلتلك بلاش تسوقي بسرعة”، وطلبت درة منها أن تصمت وأن تبتعد عنها.

وعندما حاولت غادة عادل، تهريب درة من المكان بسيارة أخرى قام العامل بتهشيم مقدمة السيارة وسط صراخ درة،بعد ذلك طالبت غادة عادل من درة الهدوء، ودعتها للخروج من المركبة، واعترفت لها أن ما حدث مجرد مقلب، فعلقت درة “أنا مش مصدقة أنتي يا غادة تعملي كده فيا، حرام عليكي أنا قلبي وقف”.

وتعتمد فكرة برنامج “5 نجوم” على استدراج الضيوف من نجوم الفن أو الكرة لعمل مقالب فيهم، ويتم التصوير من خلال كاميرات خفية لإيهام الضيف أنه تسبب في جريمة أو موت شخص.

 

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