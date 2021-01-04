شاهد.. رانيا يوسف تغضب الجمهور بعد تصريحاتها المثيرة عن الحجاب

المستقلة/ منى شعلان/ أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف، غضب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بتصريحاتها الأخيرة في البرنامج العراقي “الفارس” مع الإعلامي نزار فارس، والذى يعرض على قناة الرشيد.

حيث تصدر هاشتاج #رانيا_يوسف موقع التدوينات القصيرة “تويتر” وذلك بعد تصريحاتها التليفزيونية الأخيرة، وخاصة بعد استشهادها بآية قرآنية ردًا على مذيع البرنامج عندما سألها عن أسباب تعمدها إبراز مفاتنها، لتجيب بأنها تمتلك مؤخرة مميزة ، قائلة :” أما بنعمة ربك فحدث”.

وتابعت الفنانة: لما يبقى عندك بيت حلو أظهره، ولما يبقى عندك شغل حلو أظهره، فقال لها المذيع إن بعض الأشياء الحلوة حينما “تتخبى” يكون أجمل، فردت عليه: من وجهة نظرك، أنما من وجهة نظري لما يبقى عندي حاجة حلوة أوريها للناس كلها، مش قصدي في الجسم لكن في كل حاجة، فقال لها المذيع: والمنتقدين: فردت : وأنا مالي اللي مش عاجبه ميتابعنيش، اللي مش عاجبه استايل رانيا ميتابعنيش، وأنا طول عمري تربية مدارس راهبات وبسافر بره وعندي أصحاب أجانب كتير.

ولم تتوقف تصريحات رانيا يوسف ، المثيرة للجدل عند هذا الحد بل تحدثت عن الحجاب ، عندما سألها المذيع:هل من الممكن أن ترتدي الحجاب؟ لترد قائلة: “يا ساتر ليه كده.. الطرحة دي هتزود مني إيه؟ هو أنا كدة مش مستورة؟ هو أنا كدة لابسة مايوه؟ أنا شايفة نفسي من غير حجاب أحلى”.

وتابعت: “من امتي يا جماعة كنا محجبين.. إحنا المصريين مكناش محجبين، الحجاب اتفرض علينا في الثمانينيات وأواخر التسعينيات.. زوجات الشيوخ وشيوخ الأزهر غير محجبين وبشوف ده في الصور القديمة وأفلامنا الأبيض والأسود.. في حفلات ام كلثوم طلعلي واحدة محجبة قاعدة”.

و أكدت رانيا يوسف، خلال اللقاء، أن الحجاب ليس فرضًا في الإسلام وإلا كان تم فرضه بشكل صريح على جميع المسلمين.

من ناحية أخرى ، تواصل رانيا يوسف حاليًا تصوير مشاهدها في الجزء الثالث من مسلسل “الآنسة فرح”،ومن المفترض أن يتم عرض الجزء الثالث من المسلسل خلال شهر يناير المقبل، ليكون من أوائل الأعمال الدرامية التي يتم عرضها في بداية عام 2021.