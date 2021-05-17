شاهد.. رامز جلال ينشر فيديو كوميدي من كواليس “أحمد نوتردام”

المستقلة/- منى شعلان/ يحتفل الفنان المصري رامز جلال، بتصدر فيلمه الجديد “أحمد نوتردام” إيرادات موسم أفلام عيد الفطر المبارك، فى السينمات المصرية.

ونشر جلال عدة صور تجمعه بجمهوره بالسينمات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” وعلق عليها قائلا: “بسم الله ماشاء الله، واللهم صلي و سلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.. جمهور أحمد نوتردام، جمهور كبير جمهور عظيم بحبكم كلكم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر.. فيلم #أحمد_نوتردام .. بجميع السينمات والله المستعان #رامز_جلال”.

كما شارك رامز جلال جمهوره ومتابعيها مقطع فيديو من كواليس تصوير فيلم “أحمد نوتردام”، برفقة الفنان القدير خالد الصاوي وعلق قائلاً:” كواليس احمد نوتردام مع خالد الصاوي .. لقاء العمالقة”.

وفى السياق ذاته، وثق رامز جلال عبر صفحته على “إنستغرام” مقطع فيديو جمعه مع غادة عادل من كواليس تصوير “أحمد نوتردام”، حيث قاما الثنائى ، بإعادة تمثيل مشهد “خضتني يا حمزة” والذي جمعهما في فيلم “الباشا تلميذ” إنتاج عام 2004.

وعلّق رامز على الفيديو قائلا: “كواليس أحمد نوتردام مع غادة عادل وإعادة مشهد (خضتني يا حمزة)”.

وينافس جلال في موسم عيد الفطر السينمائي بفيلم “أحمد نوتردام”، وتدور أحداثه حول جريمة غامضة يقع فيها بطل الفيلم، ثم يبحث عن المجرم بصحبة حمدي الميرغني وغادة عادل في إطار كوميدي، ويشارك في العمل بيومي فؤاد، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.