شاهد.. دنيا بطمة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها بملابس سوداء

المستقلة/- منى شعلان/ شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة، جمهورها ومتابعيها صوراً من احتفال شقيقتها إيمان بعيد ميلادها ال 22 بحضور أفراد العائلة.

وقررت إيمان أن تطفئ شمعتها في أجواء مختلفة، حيث اختارت اللونين الأسود والفضي تيمة الحفل، فتم تزيين الغرفة بالبالونات السوداء وأحضرت كاتو من طبقتين جمجمة وتم تغطيته بعجينة سكر سوداء، أما القالب الآخر من طبقتين أيضاً وجاء باللون الأسود وتم تزيينه ببعض الورود مع اسم صاحبة العيد.

ولاحظ الجميع ان إيمان ارتدت هي وشقيقتيها وباقي الحضور من زوجها المنتج محمد الترك الى والدتها وشقيقتها ابتسام وزوجها اللون الأسود، وظهرت الطفلتين غزل وليلى روز بملابس سوداء أيضاً، الأمر الذي أثار استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخرى أثارت دنيا بطمة، جدلاً واسعاً مؤخراً خلال مشاركتها بافتتاح مركز للتجميل في المغرب، حيث وصفها الجمهور بـ”المنتفخة”، كما انتقد البعض ملابسها التى لا تتناسب مع حضورها هذا الحدث.

وظهرت بطمة، خلال حفل الافتتاح، بفستان أسود قصير يبرز ملامح جسدها المنتفخ، لاسيما من ناحية الوجه والساقين والمؤخرة، وكان برفقتها زوجها المنتج البحريني، محمد الترك.

ونشرت بطمة صوراً عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”، لتتعرض للهجوم من قبل متابعيها، الذين شبهوها بإحدى شخصيات مسلسل الكرتون الشهير “سبونج بوب”.

يذكر أن الفنانة المغربية أرجعت سبب زيادة وزنها وانتفاخ وجهها وجسدها، إلى عدم إتباعها لحمية غذائية أثناء حملها الثاني، وفق ما ذكرته في سلسلة مقاطع مصورة نشرتها عبر خاصية “الاستوري” في حسابها بإنستغرام.

وقالت، إن ذلك يعود إلى الإغلاقات التي شهدها العالم أثناء جائحة كورونا، ما استدعاها للبقاء في المنزل لكثير من الوقت، ولم تهتم لمراقبة وزنها أثناء الحمل، ما سبب لها زيادة مفرطة في الوزن رغم نحافتها.

وأكدت دنيا أنها سعت لممارسة الرياضة من أجل الحفاظ على لياقتها، واعتبرت هذه الزيادة مناسبة لها، وتحديدًا في العديد من الملابس و الإطلالات التي ترتديها.”

يذكر أن دنيا بطمة أطلقت مؤخراً، أغنيتها التي تصدرت محركات البحث، بعنوان “أصحاب المصالح”، وحققت نجاحاً كبيراً، كما صنفت من أجمل الأغاني الأسبوعية على مستوى الوطن العربي.