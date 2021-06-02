شاهد.. حكايات وأسرار عن حياة الراحل سمير غانم

المستقلة/- منى شعلان/روى المؤلف المسرحي طارق الإبياري، في فقرة خاصة بعنوان “صانع الضحك” النجم سمير غانم..حكايات وأسرار عن مشواره الفني خلال استضافته في حلقة الليلة من برنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON.

وتذكر أحمد الإبياري ذكرياته مع الفنان الراحل سمير غانم موقف حدث خلال عرض إحدى المسرحيات خارج مصر، وحكى أنه في يوم وقبل بدء المسرحية جاء شخص خليجي وطلب أن يشتري كل التذاكر، لأنه يريد مشاهدة سمير غانم أن يشاهده بمفرده، وبالطبع قوبل طلبه بالرفض لكنه أصر وسأل عن قيمة التذاكر.

وأكمل أحمد الإبياري حكايته موضحا أنه صعد وحكى لسمير غانم ما حدث فضحك رفض الأمر وقال “ما اروح له البيت أعرض ليه لوحده احسن”.

وتابع الحكاية موضحا أن هذا الشخص اشترى تذكرة واحدة ودفع 20 ألف دولار ثمنا لها، وعندما عرفوا بالأمر وأخبروا سمير غانم سألهم “هو عاقل؟ وطلب أن يراه” والتقى به غانم وأكد له أنه لا يصح أن يشتري التذكرة بهذا المبلغ لكنه أصر، فقام سمير بتوزيعها على كل العاملين في المسرح.

وكشف أحمد الإبياري أن وفاة الضيف أحمد ليست سبب تفكك فرقة “ثلاثي أضواء المسرح”، موضحاً أن سمير غانم حكى له أن سبب تفكك الفرقة وانفصاله عن جورج سيدهم هو وفاة شقيقه سيد الذي كان مسئولا عن كل الأمور الإدارية والمالية.

وأضاف، أن سمير غانم لم يكن عضوا في الفرقة فقط بل شريك، إذا خسرت يخسر أمولا وإذا ربحت يربح، وكان شقيقه سيد هو المسئول عن كل شيء وعندما توفي، أخبر سمير جورج سيدهم أنه لن يستطيع أن يركز في الأمور المادية وما إلى ذلك وقرر الانفصال.

وأكد أنهم بعد وفاة الضيف أحمد بحثوا عن شخص آخر يشاركهما لكن لم يجدوا، وفكروا أن تكون امرأة هي من تشاركهم في الفرقة.

يشار أن سمير غانم وافته المنية مؤخرا عن عمر يناهز 84 عامًا إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وشيع الجثمان إلى مثواه الأخير وسط حضور كبير من أسرة ومحبي النجم الراحل ومن بين الحضور كانت الفنانة إلهام شاهين، يسرا، بيومي فؤاد، هاني رمزي وغيرهم نخبة من النجوم، كما تلقى العزاء زوجي ابنتيه حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان.