شاهد.. جو بايدن يتعرض لموقف محرج أثناء صعوده سلم الطائرة الرئاسية

المستقلة/- منى شعلان/ أثارت لحظة سقوط الرئيس الأمريكي جو بايدن جدلا واسعاً، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعثرت أقدامه 3 مرات أثناء صعود سلم الطائرة الرئاسية، اليوم الجمعة، قبل اتجاهه إلى أتلانتا لمقابلة قادة الجالية الآسيوية على خلفية حادث إطلاق نار وقع قبل أيام.

و رصدت تقارير أمريكية أن بايدن تعثر 3 مرات ، أثناء صعوده سلم الطائرة وسقط على ركبتيه قبل أن يتمالك نفسه ويكمل صعود سلم طائرته، وبعد الواقعة، ألقى الرئيس الأمريكي البالغ 78 عاما التحية على مودعيه قبل أن يدخل إلى الطائرة.

‏وسخر البعض من الواقعة التي تعرض لها الرئيس الأمريكي بايدن بشكل محرج، بينما أعرب آخرون عن تعاطفهم مع الرجل الذي سقط بطريقة عفوية.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونائبه، كمالا هاريس مع الجالية الآسيوية في أتلانتا، بعد حادث إطلاق النار الجماعي يوم الثلاثاء الماضي في المنتجعات الصحية وصالات التدليك، الذي خلف 8 قتلى، بينهم 6 نساء آسيويات.

يشار إلى أن جو بايدن عانى من كسر في قدمه اليمنى أثناء اللعب مع كلبه، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مما تطلب منه ارتداء حذاء طبي لتقويم العظام عدة أسابيع.