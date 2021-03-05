شاهد.. جمهور كاظم الساهر غاضب بعد مطالبته بسداد دَين عليه.. تفاصيل

المستقلة/- منى شعلان/ أثار تقرير تلفزيوني تم عرضه عبر شاشة قناة nrt الكردية، غضب جمهور النجم العراقي كاظم الساهر، بعد ظهور عائلة عراقية تتهم نجمهم المحبوب باقتراض مبلغ مالى منذ 40 عاما على أن يرده مرة أخرى، ولكنه سافر ولم يعد ولم يرد المبلغ حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أن كاظم عمل مدرسا في قرية “كربيش”لمدة عامين من عام 1979 إلى 1981، وظهر شخص يُدعى أحمد، زعم أنه كان من بين طلبة الساهر، قائلًا “كان يعلمنا العزف على العود وكان يغني باستمرار ويعطينا الدروس في الرياضيات”، وأشار إلى أن طعامه ومشربه كان على أهل القرية وأنه لم يكن وفيا معهم ولم يسأل عنهم ولم يزرهم يومًا ولم يقدم شيئا لأهل القرية.

وتحدث أيضاً شخص آخر يدعى “محمد عزيز” وقال إن والدته قد سلفته المبلغ لأنه كان بحاجة له على أن يعيده في أقرب وقت ولم يحدث هذا الأمر وتوفيت الأم، مضيفا “نحن نطالب برد المبلغ”.

وتسبب هذا التقرير فى غضب الجمهور إلى حد كبير ولم يصدقه البعض، وجاءت التعليقات كالتالي:” هذا فيديو اهبل واهبل اللي عمله الفنان والأستاذ كاظم أسمى كاظم مايستاهل الا كل خير واني موعراقية بس عرفت اخلاق العراقيين من كاظم الساهر… حتى كاظم الساهر ما خلص من اذيتكم والله عيب عليك… القيصر أكبر وأسمى من هيج مواضيع وحتى واذا اكو هيج موضوع ما المفروض يكون بهذه الطريقة المعيبة بالأخير هذا فنان كبير وهو رمز من رموز الفن العراقي والعربي.. اعتقد انهم مأجورين من احد لكن هيهات القيصر الاخلاق قبل الفن و الكل يشهد له.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

قرار قضائي يحدد ورثة مارادونا

اخر الاخبار

فيديو.. محمد منير يطلق “زوق” ويحصد 40 ألف مشاهدة

اخبار العراق

الدوري العراقي.. الترتيب بعد الجولة 22

اخر الاخبار

فيديو.. فنانة مصرية تنفي شائعة وفاتها

اخر الاخبار

فتح تقرّ بضرورة وحدة الصفّ ومواصلة النضال الدبلوماسي

رياضية

هل يشارك بنزيما في ديربي مدريد؟

اخر الاخبار

“أوقفوا اردوغان” ..شعار لحملة إعلانية في نيويورك

اخر الاخبار

“أوقفوا اردوغان” ..شعار لحملة إعلانية في نيويورك

اخر الاخبار

مشهد نادر..قنوات البندقية بلا مياه

اخبار الاردن

ولي العهد الأردني : القدس قضية شخصية للهاشميين

اخبار الاردن

الأردن : مدير يكافئ موظفيه بالذهب

اخر الاخبار

القائمة الكاملة لجوائز مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ71

اخر الاخبار

رسمياً.. طلاق أديل من زوجها بعد عامين على انفصالهما

رياضية

تعديل قاعدة لمسة اليد في كرة القدم

اخر الاخبار

شاهد.. جمهور كاظم الساهر غاضب بعد مطالبته بسداد دَين عليه.. تفاصيل

رياضية

كروس يكشف سبب اتهامه بالنازية

اخر الاخبار

فيديو..المسبار الصيني “تيانوين – 1” يرسل صورا عالية الدقة للمريخ