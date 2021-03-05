شاهد.. جمهور كاظم الساهر غاضب بعد مطالبته بسداد دَين عليه.. تفاصيل

المستقلة/- منى شعلان/ أثار تقرير تلفزيوني تم عرضه عبر شاشة قناة nrt الكردية، غضب جمهور النجم العراقي كاظم الساهر ، بعد ظهور عائلة عراقية تتهم نجمهم المحبوب باقتراض مبلغ مالى منذ 40 عاما على أن يرده مرة أخرى، ولكنه سافر ولم يعد ولم يرد المبلغ حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أن كاظم عمل مدرسا في قرية “كربيش”لمدة عامين من عام 1979 إلى 1981، وظهر شخص يُدعى أحمد، زعم أنه كان من بين طلبة الساهر، قائلًا “كان يعلمنا العزف على العود وكان يغني باستمرار ويعطينا الدروس في الرياضيات”، وأشار إلى أن طعامه ومشربه كان على أهل القرية وأنه لم يكن وفيا معهم ولم يسأل عنهم ولم يزرهم يومًا ولم يقدم شيئا لأهل القرية.

وتحدث أيضاً شخص آخر يدعى “محمد عزيز” وقال إن والدته قد سلفته المبلغ لأنه كان بحاجة له على أن يعيده في أقرب وقت ولم يحدث هذا الأمر وتوفيت الأم، مضيفا “نحن نطالب برد المبلغ”.

وتسبب هذا التقرير فى غضب الجمهور إلى حد كبير ولم يصدقه البعض، وجاءت التعليقات كالتالي:” هذا فيديو اهبل واهبل اللي عمله الفنان والأستاذ كاظم أسمى كاظم مايستاهل الا كل خير واني موعراقية بس عرفت اخلاق العراقيين من كاظم الساهر… حتى كاظم الساهر ما خلص من اذيتكم والله عيب عليك… القيصر أكبر وأسمى من هيج مواضيع وحتى واذا اكو هيج موضوع ما المفروض يكون بهذه الطريقة المعيبة بالأخير هذا فنان كبير وهو رمز من رموز الفن العراقي والعربي.. اعتقد انهم مأجورين من احد لكن هيهات القيصر الاخلاق قبل الفن و الكل يشهد له.