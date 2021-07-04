شاهد.. تصريحات نارية لـ داليا نعيم مع نزار الفارس

المستقلة/- منى شعلان/ عاد الإعلامي العراقي نزار الفارس إلى الواجهة من جديد ليشعل مواقع التواصل الاجتماعي مجددا بعد ظهوره منذ عدة أشهر مع الفنانة المصرية رانيا يوسف منذ عدة أشهر اللقاء الذي آثار جدلا واسعا حينها.

ليعود مرة أخرى الفارس ويثير الجدل بلقائه مع مواطنته الإعلامية داليا نعيم ، حيث وجه لها سؤالا وصفه متابعوه بـ”المُستغرب” حول التزامها الديني، عندما قال لها: “معلوماتك الدينية شو أخبارها؟ متى آخر مرة صليتي؟”.

وردت نعيم خلال برنامج “مع الفارس” على سؤال المقدم بأنها منشغلة ولا تملك الوقت للصلاة، فعلقت: “أنا على طول أقول سأستمر بالصلاة بس صدقني مرات لما أشوف الوقت وهذه الخبصة مال الحياة صدقني.. أنا مثلا عندي برنامج وياك مثلا صار وقت الصلاة شلون تبغيني أصلي.. وأنا حاطة المكياج وعاملة شعري”.

وأوضحت أنها تتمنى أن تلتزم بصلاتها قائلة: “مو غلط إن شاء الله استمر على الصلاة لان مو لازم أنا أصلي اليوم وما أصلي غدا هذا الموضوع غلط”.

وعن الانتقادات التي تتعرض لها بسبب مكياجها المبالغ به خاصة بعد حملة التنمر الأخيرة التي انتشرت ضدها، وجه الفارس سؤالا للإعلامية داليا نعيم قائلًا: “ليش مكياجك اوفر؟”.

فأبدت داليا استغرابها من اعتبار أن مكياجها مبالغ به، فردت على نزار الفارس قائلة: “انت شايف مكياجي اوفر”، ليجيب:” خبراء التجميل والبنات عبر السوشال ميديا هم من علقوا على الأمر”.

وأكدت نعيم أن هناك خبير تجميل مختصا هو من يشرف على مكياجها، وعلقت على حملة التنمر: “يعني ياخدوا هذه الأشياء ويتعكزون عليها.. مثلا أنا اليوم طلعت مع نزار الفارس.. يخدون صور ويخربون المكياج.. يعني أنا أطلع أي حلقة وأكون راضية عن المكياج بعض الحلقة تصير ضجة.. حتى إني اشك بنفسي يمكن طلعت مستعجلة”.

وظهورها مثل اللعبة أجابت داليا: “أقولك شغلة.. انا اروح لدكتور تجميل.. بعدها كل السيدات تروح له.. يريدون أنف داليا.. يريدون شفاه داليا”.

كما ردت على تساؤل آخر بعد محاولة نزار الفارس إحراجها “تشوفين نفسك بالمراية”، فأجابت: “أنا راضية كل الرضا عن شكلي.. وكل اللي ينتقدون يغارون مني” وكشفت أنها لا تستطيع النزول إلى المول التجاري أو التسوق براحتها نظرًا لتجمهر الناس حولها بشكل كبير.

وعن ابنتها الوحيدة أكدت داليا نعيم أنها من زوجها الأول وليس من الارتباط السري الذي جمعها بمسؤول عراقي، كما كشفت أنها غير متزوجة حاليًا.

 

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