شاهد.. “بصوت حسين فهمي” برومو موكب نقل المومياوات الملكية

المستقلة/- منى شعلان/ أيام وينطلق حدث عظيم تنتظره مصر بجميع طوائفها، وهو حدث موكب نقل المومياوات الملكية، وسط اهتمام كبير على المستويين المحلي والعالمي، ذلك الحدث التاريخي والذي ينتظره الملايين والذي وصفه البعض بأنه الحدث الأهم في عام 2021.

ويظهر في الفيديو الترويجي بصوت الفنان الكبير حسين فهمي، وبمشاركة آسر ياسين والفنانة أمينة خليل، حكاية المومياوات وتاريخها وأهميتها وأبرز المحطات من دخول الشمس ومعركة قادش، حيث يتجهز ميدان التحرير في الثالث من إبريل لاستقبال المومياوات في مشهد مهيب، يليق بالحضارة المصرية، والتي تعد أقدم حضارة عرفها التاريخ، كما يتزين متحف الحضارة بالفسطاط لاستقبال المومياوات، بشكل لافت سواء من تجهيز المسار أو دخول المومياوات إلى بهو المتحف، في مشهد ينتظره العالم أجمع.

ويولي الملايين أنظارهم لهذا الحدث التاريخي، حيث يشارك فيه كوكبة من النجوم، ما بين استعراضات ونقل وأداء بصري وصوتي، لإخراج ذلك الحدث في صورة تليق بالدولة المصرية.

ومن بين هولاء النجوم الذين يشاركون في الحفل، هي المطربة ريهام عبد الحكيم ونسمة محجوب و يغنيان في حفل النقل تجسيدًا للصوت المصري، وستعرض الأوركسترا مباشرة وليس مسجلا وهذا يحدث لأول مرة في العالم.

وتحدث خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة تجري الاستعدادات النهائية بمتحف الحضارة استعدادًا لاستقبال موكب المومياوات الملكية، قائلًا: “موكب المومياوات الملكية سيكون كله هيبة وحضارة”، مشيرًا إلى أن أكثر من 60 دولة حول العالم تبث حفل موكب المومياوات الملكية.

كشف أنه عند وصول الموكب إلى متحف الحضارة سيتم إطلاق “طلقات نارية” احتفالاً بهذا الحدث وتكريمًا للمومياوات، لإدخال السعادة والبهجة على الحضور والمتابعين لهذا الحدث.