شاهد.. الصور والفيديوهات الأولى من حفل زفاف الفنانة درة

المستقلة/منى شعلان/تداول محبو النجمة التونسية درة ، منذ قليل مقاطع فيديو عبر موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، لحفل زفافها ، على رجل الأعمال المصرى هانى سعد، والمقام حاليا بمدينة الجونة ، بحضور عدد قليل من نجوم الفن.

وشاركت الفنانة درة جمهورها بصور من عقد قرانها عبر حسابها على إنستغرام، وكتبت قائلة: “ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قرانى على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر، شكرًا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا”.

يذكر أن هاني سعد، عريس درة من أشهر المهندسين المعمريين المصريين ، ولديه شركة باسم Hany Saad innovations ، للتصميمات الداخلية والديكورات، وتعد من أشهر الشركات في هذا المجال.

وقد بدأ سعد عمله في هذا المجال منذ عام 2003، حيث شارك في العديد من المشاريع الهامة، وتضم شركته أكثر من 500 موظفاً.

وعن حياته الشخصية، فقد تزوج هاني سعد سابقاً وأنجب طفلين، إلا أن تلك الزيجة لم تكتب لها الاستمرار، وانتهت بالانفصال.