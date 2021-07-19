شاهد.. التريلر الرسمى لفيلم “الإنس والنمس” لمحمد هنيدي

المستقلة/- منى شعلان/ نشر المؤلف المصري كريم حسن بشير، التريلر الرسمى لفيلم “الإنس والنمس” للنجم محمد هنيدى، والمقرر طرحه فى شهر أغسطس المقبل فى جميع دور العرض السينمائية.

وكتب كريم عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام: “التريلر الرسمى لفيلم الأنس والنمس 4- 8 بجميع دور العرض إن شاء الله يعجبكم”.

كانت الشركة المنتجة لفيلم “الإنس والنمس” قد طرحت الأفيشات الدعائية لأبطال العمل حيث تصدر كل بطل من الأبطال أفيشا منفردا، وذلك بعدما طرحت الشركة الأفيش الرسمي مطلع شهر فبراير الماضى وتصدره كل الفنانين المشاركين في بطولة الفيلم مع إضفاء أجواء من الرعب الذى يتناسب مع طبيعة الأحداث.

فيلم “الإنس والنمس” بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي اضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

تدور أحداث فيلم الإنس والنمس في إطار كوميدي لايت إذ يتعرض شاب فقير يعمل في وظيفة حكومية للعديد من المشاكل وعقبات بسبب مهنة والده، وفي الوقت ذاته يتعلق بحب صديقته التي تحاول مساعدته في حل مشاكله.

يذكر أن فيلم الإنس والنمس الذي تشارك فيه صابرين يمثل عودة للفنان محمد هنيدي للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أفلامه “عنتر ابن شداد” 2017 وشاركه في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.