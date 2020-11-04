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شاهد : احراق علم سلطنة عمان والجائزة 500 ريال سعودي

المستقلة /- أجرى يوتيوبر في إحدى الدول العربية مسابقة غير مباشرة لحرق علم سلطنة عمان مقابل جائزة قدرها 500 ريال سعودي، إلا أن الردود كانت جميعها مفاجئة.

وبدأ اليوتيوبر في اليمن بالتجول في الشوارع والدخول إلى المحلات وتقديم مسابقته إلى الناس، مطالبًا إياهم بحرق علم سلطنة عمان مقابل جائزة قدرها 500 ريال سعودي.

وكان اليوتيوبر اليمني يراهن على قيمة الجائزة الكبيرة في ظل الانهيار والتدهور الاقتصادي الذي تعيشه بلاده، وأن يقبل العديد من المتسابقين بحرق علم سلطنة عمان.

ورفض جميع الذين تم عرض التحدي عليهم ومن بينهم أطفال حرق العلم العُماني، مؤكدين أنّ سلطنة عمان دولة شقيقة، ولها مكانة خاصة في قلوب اليمنيين.

ومنذ اندلاع الحرب في اليمن عملت سلطنة عُمان على الحياد في تعاملها مع الملف اليمني، وبقيت حدودها مفتوحة لليمنيين حتى اليوم.

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