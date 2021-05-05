شاهد.. أول ظهور تلفزيوني لحورية فرغلي بعد عمليات تجميل أنفها

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي، تفاصيل إجرائها 4 عمليات تجميل في أنفها بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك في أول لقاء تليفزيونى لها بعد عودتها لمصر.

وقالت فرغلي، خلال حوارها عبر “زووم” في برنامج “تحت الشمس” عبر فضائية “الشمس”،:” الإصابة ابتدت منذ 9 سنوات، كنت في منتخب مصر للفروسية، والحصان وقع فوقيا وكسرلي مناخيري تماما”.

وأضافت:” رحلة علاجي مرت على بلاد كتيرة أوي، زي فرنسا والنمسا وبريطانيا والسويد والدنمارك وغيرها، لحد ما وصلت أمريكا”.

وتابعت: “في أمريكا اتقالي إن عمليتي صعبة جدا من كتر العمليات اللي عملتها، وكنت عملت 11 عملية قبل ما أروح أمريكا، وكتر العمليات طبعا بوظت الدنيا أكتر.. الدكتور قالي لازم تقعد معايا هنا 4 شهور لأني عملت العملية على 4 مرات”.

واستطردت: “خلال الـ4 شهور دول كنت باخد جلسات أكسجين كل يوم، لأن الدم مكنش واصل للمناخير.. أول عملية أخدت 11 ساعة تقريبا، وكانت مؤلمة جدا، والاتنين اللي بعدها كانوا عاديين، والرابعة ودوني المستشفى كذا مرة ورجعت عشان مكنوش لاقيين العروق في جسمي خالص”.

وطلب منها مقدم البرنامج أن تطمئن الجمهور بعد الجراحات التي أجرتها، فقامت بالكشف عن وجهها لأول مرة بعد عودتها لمصر من أمريكا، قائلة: “أنا لسه وارمة شوية، بس أنا حابة أطمن الناس إني بقيت كويسة، شكرا لكل اللي دعموني”.

وخضعت حورية فرغلي قبل رحلة أمريكا للعديد من العمليات الجراحية بالأنف الذي تحطم بعد سقوطها من على الحصان أثناء تدربها على رياضة الفروسية قبل سنوات، لكن جميع العمليات لم تكلل بالنجاح ما عرض فرغلي لمشكلات صحية وصعوبة في التنفس وتغير في الملامح إلى حد كبير، وأيضا مشكلات نفسية دفعتها للتقليل من الظهور.