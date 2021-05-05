شاهد.. أول ظهور تلفزيوني لحورية فرغلي بعد عمليات تجميل أنفها

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي، تفاصيل إجرائها 4 عمليات تجميل في أنفها بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك في أول لقاء تليفزيونى لها بعد عودتها لمصر.

وقالت فرغلي، خلال حوارها عبر “زووم” في برنامج “تحت الشمس” عبر فضائية “الشمس”،:” الإصابة ابتدت منذ 9 سنوات، كنت في منتخب مصر للفروسية، والحصان وقع فوقيا وكسرلي مناخيري تماما”.

وأضافت:” رحلة علاجي مرت على بلاد كتيرة أوي، زي فرنسا والنمسا وبريطانيا والسويد والدنمارك وغيرها، لحد ما وصلت أمريكا”.

وتابعت: “في أمريكا اتقالي إن عمليتي صعبة جدا من كتر العمليات اللي عملتها، وكنت عملت 11 عملية قبل ما أروح أمريكا، وكتر العمليات طبعا بوظت الدنيا أكتر.. الدكتور قالي لازم تقعد معايا هنا 4 شهور لأني عملت العملية على 4 مرات”.

واستطردت: “خلال الـ4 شهور دول كنت باخد جلسات أكسجين كل يوم، لأن الدم مكنش واصل للمناخير.. أول عملية أخدت 11 ساعة تقريبا، وكانت مؤلمة جدا، والاتنين اللي بعدها كانوا عاديين، والرابعة ودوني المستشفى كذا مرة ورجعت عشان مكنوش لاقيين العروق في جسمي خالص”.

وطلب منها مقدم البرنامج أن تطمئن الجمهور بعد الجراحات التي أجرتها، فقامت بالكشف عن وجهها لأول مرة بعد عودتها لمصر من أمريكا، قائلة: “أنا لسه وارمة شوية، بس أنا حابة أطمن الناس إني بقيت كويسة، شكرا لكل اللي دعموني”.

وخضعت حورية فرغلي قبل رحلة أمريكا للعديد من العمليات الجراحية بالأنف الذي تحطم بعد سقوطها من على الحصان أثناء تدربها على رياضة الفروسية قبل سنوات، لكن جميع العمليات لم تكلل بالنجاح ما عرض فرغلي لمشكلات صحية وصعوبة في التنفس وتغير في الملامح إلى حد كبير، وأيضا مشكلات نفسية دفعتها للتقليل من الظهور.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

شاهد.. أول ظهور تلفزيوني لحورية فرغلي بعد عمليات تجميل أنفها

اخر الاخبار

شاهد.. حبيب الحبيب يثير ضجة بطريقة تقليده محمد رمضان

اخر الاخبار

فيديو.. ياسر جلال يكشف سبب عدم ظهوره مع شقيقه رامز في برامجه

اخر الاخبار

شاهد.. ريهام سعيد تعرض تشوهات بأذنها بسبب عمليات التجميل

اخر الاخبار

فيديو.. حقيقة إضافة صوت الفنانة “بدرية طلبة” على خدمة غوغل الخرائط

رياضية

مانشستر سيتي يقصي باريس ويتأهل لنهائي أبطال أوروبا

اخر الاخبار

خروج الإعلامي اللبناني زاهي وهبي من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية

اخر الاخبار

خروج الإعلامي اللبناني زاهي وهبي من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية

اخر الاخبار

آخر مستجدات الحالة الصحية لـ “سمير غانم ودلال عبدالعزيز”

اخبار العراق

الصحة: ظهور اصابات لدى الوافدين من الهند من النوع القديم

اخر الاخبار

خالد سليم يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

اخر الاخبار

مفاجأة لمستخدمي تطبيق تليغرام

اخبار العراق

العراق يعلن موقفه من المشاركة في البطولة العربية لألعاب القوى

اخر الاخبار

الاحتلال يغلق مداخل حي الشيخ جراح بالقدس

رياضية

بشرى سارة من وزير التعليم إلى نادي الطلبة

اخر الاخبار

رسم بانورامي نادر للكعبة في مزاد عالمي.. صور

اخر الاخبار

بشكل مفاجئ .. حذف بيل جيتس من قائمة مليارديرات العالم