شاهد.. “أكلت صراصير” محمد هنيدي في أول بث مباشر مع جمهوره

المستقلة/- منى شعلان/ أطل الفنان الكوميدي محمد هنيدي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” في أول بث مباشر له، حيث أجاب على الأسئلة التي وجهها الجمهور له خلال التعليقات، واستمر البث قرابة النصف ساعة.

ورد هنيدي على أولي الأسئلة التي وجهها له بعض من جمهوره، مؤكدًا خوفه من الطيران قائلاً: “كنت بخاف من الطيران أوي، بس دلوقتي عقلت شوية مش خوف هيستيري.

وفى سؤال ساخر تم توجيهه لهنيدي من قبل متابعيه، جاء كالآتي “الفرخة الأول ولا البيضة؟”، ليدخل هنيدي في نوبة ضحك، قائلاً: “احترنا في السؤال ده، لو الفرخة الأول يبقي البيضة، بص إحنا ناخدهم الاتنين مع بعض”، كما رد هنيدي على أحد الأسئلة التي جاءت كالآتي: “مين الأشطر الأنس ولا النمس؟” الأتنين موجودين، ربنا خلقهم الاتنين”.

ورد هنيدي ساخرًا على أحد التعليقات الخاصة بعشقه لكرة القدم، والذي جاء كالاتي “مش ناوي تنافس بقي كريستيانو رونالدو؟” ليرد هنيدي ساخرًا: “فكرت بس مفيش وقت والله، وعلشان كريستيانو رونالدو ميقفش يعني ومرضتش أنكد عليه”.

وعلق هنيدي على مهارة اللاعب شيكابالا، لاعب الزمالك، قائلاً: “شيكابالا مفيش أحرف منه، حريف حريف، بس هو عارف بردو أنى انا لعيب حلو”.

كما مازح هنيدي، جمهوره بأن حلمه أن يصبح طويل القامة تحقق، متابعا: “بتمنى دلوقتي أقصر تاني، وحشتني أيام القصر”.

أضاف هنيدي، أنه أحب الصين للغاية حينما زارها أثناء تصوير فيلمه “فول الصين العظيم” إنتاج عام 2004.

وردا على سؤال أكلت صراصير حقيقية ولا لأ؟”؛ قال: “لأ.. في المشهد كنت باكل صراصير بلاستيك، لكن صراصير حقيقي لأ طبعا، واللي يروح هناك يخليه في السي فود وهيتبسط”.

وفي سياق آخر، ينتظر محمد هنيدي، عرض فيلمه “الإنس والنمس” والذي من المقرر عرضه يوم 4 أغسطس، فيلم “الإنس و النمس” بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف شرف على رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة.