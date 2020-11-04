سي ان ان: استمرار ضعف الدولار بصرف النظر عن نتائج الانتخابات الأمريكية

المستقلة/ أمل نبيل /.. عانى الدولار الأمريكي من الضعف في اغلب مدة رئاسة دونالد ترامب حيث أدت التخفيضات الضريبية والعديد من التخفيضات في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى دفع الدولار إلى الانخفاض بحسب تقرير لموقع سي ان ان .

واشارت سي أن أن الى أن الدولار لن ينتعش بشكل كبير حتى لو خسر ترامب أمام جو بايدن .

واوضح التقرير انه في حال فوز جو بايدن، فمن المحتمل أن تدفع إدارة بايدن لمزيد من الحوافز للمستهلكين والشركات الصغيرة بسبب جائحة Covid-19 ، خاصة إذا منحت الموجة الزرقاء الديمقراطيين السيطرة على مجلس الشيوخ.

في الوقت نفسه قد تزيد هذه النفقات من ضعف الدولار أو تبقيه ثابتا عند سعره الحالي.

وقال كبير محللي الأبحاث لدى “إف إكس تي إم” لقمان أوتونوجا ” إن فوز الديمقراطيين في الانتخابات سيؤثر سلباً على الورقة الخضراء بسبب حزمة التحفيزات الضخمة المتوقعة من جانبهم”.