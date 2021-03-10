سيناريو الريمونتادا..مواجهة ثأرية بين برشلونة وباريس سان جيرمان

المستقلة /- يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفاً على باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ”حديقة الأمراء“ بالعاصمة الفرنسية باريس، في جولة الإياب لدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام في نفس التوقيت المواجهة المرتقبة بين ليفربول الإنجليزي وضيفه لايبزيغ الألماني في المرحلة ذاتها.

وتتطلع الجماهير لمتابعة مواجهة برشلونة ومضيفه باريس سان جيرمان تحت شعار تأكيد التفوق الباريسي أو تكرار ريمونتادا البارسا، التي حدثت قبل سنوات على حساب الفريق الفرنسي.. وهو ما ترصده ”إرم نيوز“ في التقرير التالي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد برشلونة في الساعة الحادية عشرة، مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت السعودية و بغداد، العاشرة بتوقيت القاهرة و عمان.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس بريميوم 1“ بصوت المعلق جواد بده.

وتقام مباراة ليفربول ضد لايبزيغ على ملعب آنفيلد في نفس التوقيت، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2 بصوت المعلق علي محمد علي.

🏳️ من أي بلد ستُتابعون مباراة الليلة، وما توقعاتكم للنتيجة؟ ⚽ باريس سان جيرمان 🆚 برشلونة 🏆 إياب ثمن نهائي دوري الأبطال ⏲️ في الأوقات التالية: ⏰20:00🇲🇷

⏰21:00🇪🇸 🇲🇦 🇩🇿 🇹🇳

⏰22:00🇱🇾 🇪🇬 🇸🇩 🇱🇧 🇵🇸 🇸🇾 🇯🇴

⏰23:00🇸🇦 🇮🇶 🇰🇼 🇶🇦 🇧🇭 🇾🇪 🇸🇴

⏰00:00🇦🇪 🇴🇲 pic.twitter.com/fHo5mJDnSS — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 10, 2021

سيناريو الريمونتادا

فاز باريس سان جيرمان على حساب برشلونة بنتيجة 4-1 في لقاء الذهاب يوم 16 فبراير الماضي.

ويحتاج برشلونة للفوز بفارق 4 أهداف لتحقيق الريمونتادا على حساب باريس سان جيرمان والتأهل لربع النهائي.

ويحلم برشلونة بتكرار الريمونتادا التي حدثت في ثمن نهائي دوري الأبطال نسخة 2017، وفاز باريس سان جيرمان بنتيجة 4-0 في لقاء الذهاب في فرنسا، ولكن برشلونة حقق فوزاً لا ينسى بنتيجة 6-1.

وسبق أن تأهل برشلونة عبر بوابة باريس في ربع نهائي دوري الأبطال عام 2015 بفوزه ذهاباً وإياباً بنتيجة 3-1 و2-0، كما تأهل أيضاً برشلونة على حساب باريس في ربع نهائي دوري الأبطال نسخة 2013، وتعادلا في فرنسا بنتيجة 2-2 ثم تعادلا بنتيجة 1-1 في إسبانيا.

وتأهل باريس سان جيرمان على حساب برشلونة في ربع نهائي دوري الأبطال عام 1995 وتعادلا في إسبانيا بنتيجة 1-1 وفاز باريس بنتيجة 2-1.

مشوار الفريقين

تأهل باريس سان جيرمان متصدراً ترتيب المجموعة الثامنة بعدما فاز على مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 3-1 في إنجلترا وخسر في فرنسا بنتيجة 2-1 كما تغلب على اسطنبول باشاك شهير التركي ذهاباً وإياباً بنتيجة 2-0 و5-1 وخسر أمام لايبزيغ الألماني بنتيجة 2-1 في ألمانيا وفاز في فرنسا بنتيجة 1-0.

وصعد برشلونة وصيفاً للمجموعة السابعة، وفاز ذهاباً وإياباً على حساب فرينكفاروزي المجري بنتيجة 5-1 و3-0 وأيضاً على حساب دينامو كييف الأوكراني بنتيجة 4-0 و2-1 وفاز على يوفنتوس في إيطاليا بنتيجة 2-0 وخسر في إسبانيا بنتيجة 3-0.

أسلحة باريس

يحشد باريس سان جيرمان أسلحته للعبور إلى ربع نهائي دوري الأبطال في الموسم الحالي بعدما حل وصيفاً للنسخة الماضية.

ورفض الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء نغمة تكرار ريمونتادا برشلونة، مؤكداً أنها أصبحت جزءاً من الماضي وكل مباراة لها ظروفها الخاصة.

وأشار بوكتينيو إلى أن برشلونة فريق كبير ومنظم ولديه جهاز فني رائع بقيادة الهولندي رونالد كومان، مؤكداً أنه لا بد من التركيز الشديد لتحقيق الفوز مجدداً وحسم التأهل لربع النهائي.

ويفتقد باريس سان جيرمان جهود البرازيلي نيمار وخوان بيرنات للإصابة بجانب مويس كين لإصابته بفيروس كورونا، وتشافي سيمونز ودينيس فرانكي لأسباب فنية.

ويعتمد بوكتينيو على طريقة 4-2-3-1 بتشكيلة تضم الحارس كايلور نافاس وأمامه رباعي خط الدفاع بريسنل كيمبيبي وماركينيوس وأليساندرو فلورينزي ولافين كورزاوا.

ويقود خط الوسط لياندرو باريديس وبجواره إدريسا جاي وصانع الألعاب ماركو فيراتي ويميناً كيليان مبابي ويساراً أنخيل دي ماريا مع المهاجم ماورو إيكاردي.

وقال عبد الظاهر السقا، مدافع غينشلر بيرليجي التركي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن باريس يملك قوة هجومية ضاربة رغم غياب نيمار ومويس كين، وهما ثنائي مؤثر، ولكن وجود مبابي تحديداً يصنع الفارق.

وأضاف: ”مبابي سجل هذا الموسم 18 هدفاً ويملك القدرة على الوصول للمرمى من أقصر الطرق كما أن خبرة دي ماريا وإيكاردي وفيراتي ستجعل مهمة دفاع برشلونة أصعب في إيقاف خطورة الهجوم الباريسي“.

وأكد أن باريس على المستوى الدفاعي يبدو جيداً ومليئا بالحيوية، ولكنه قد يتعرض لارتباك حال سجل برشلونة هدفاً مبكراً، وهو ما يجعل الأمور أكثر اهتزازاً تحت أقدام لاعبي باريس.

ريمونتادا برشلونة

يدخل برشلونة المباراة بهدف تكرار الريمونتادا التي حدثت عام 2017 كما أنه قام بريمونتادا شبيهة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب إشبيلية.

وقال رونالد كومان، مدرب برشلونة، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه قادر على تحقيق الريمونتادا على حساب باريس مرة آخرى ولا يوجد شيء مستحيل في كرة القدم.

ورفض كومان المقارنة بين مباراة إشبيلية في كأس الملك وإمكانية حدوث ريمونتادا بدوري الأبطال، مؤكداً أن برشلونة يحتاج للفاعلية على المرمى والاستفادة من الفرص التي تسنح له.

ويغيب عن برشلونة جيرارد بيكيه وأنسو فاتي وسيرجي روبيرتو وفيليب كوتينيو بسبب الإصابة، ويعتمد البارسا على تشكيل يضم على الأرجح الحارس مارك تير شتيغن وأمامه رباعي الدفاع أوسكار مينغيزا وكليمنت لينغليه وسيرجي ديست وجوردي ألبا.

ويقود خط الوسط سيرجيو بوسكيتس وفرانكي دي يونغ وبيدري مع ثلاثي الهجوم ليونيل ميسي وعثمان ديمبلي وأنطوان غريزمان.

وأشار عبد الظاهر السقا إلى أن برشلونة تحسن بشكل واضح في الفترة الأخيرة واكتسب الثقة بتحسن نتائجه بالدوري والتأهل لنهائي كأس الملك.

وأوضح أن ميسي سيكون فرس الرهان للبارسا، وإذا كان في قمة مستواه فسيرهق دفاع باريس، مؤكداً أن دفاع البارسا لديه مشاكل بسبب كثرة الإصابات والغيابات، وهو ما يهدد الفريق.