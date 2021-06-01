سيف نبيل ووائل كفوري يتصدران قوائم الاستماع على أنغامي

المستقلة/- منى شعلان/ تصدر الفنان العراقي سيف نبيل والفنانة بلقيس، بأغنيته ” ممكن” قائمة الأغاني الأعلى استماعا فى العراق لشهر مايو عبر تطبيق الأغاني الشهير ” أنغامي”.

وجاءت أغنية “حكاية حب” للفنانة اللبناني مروان خوري وأصيل هميم في المرتبة الثانية بلبنان.

وتصدرت روبي الاستماعات في مصر، حيث احتلت المركز الأول مع أغنيتها “حتة تانية”، واحتل ويجز المرتبة الثانية بتراك “أسياد الصوت”، وفي لبنان تصدر الفنان وائل كفوري قوائم الاستماع في لبنان بأغنية “مننجز” والتي يغنيها في مسلسل “داون تاون”.

الجدير بالذكر ، أن أغاني الهيب هوب تتصدر التوب 5 بمصر، أما في المملكة العربية السعودية، فقد غلبت الأغاني الإنترناشيونال على قائمة الاستماع.

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