سيف للخدمات الأمنية..شركة جديدة لصندوق الاستثمارات السعودي

المستقلة/- أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تأسيس شركة للخدمات الأمنية، في مسعى لتنويع أعماله.

وقال الصندوق في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إن الشركة الوطنية للخدمات الأمنية “سيف” تهدف إلى تطوير وتنمية قطاع الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة في المملكة، عبر تقديم مجموعة من الخدمات التي تتماشى مع أفضل المعايير والتقنيات المطبقة.

وستتركز أعمال شركة “سيف” على أربعة مجالات رئيسية، تشمل تقديم الاستشارات الأمنية، وخدمات الحلول الأمنية المتكاملة التي تضم عدداً من الخدمات المتخصصة، وبرامج التدريب والتطوير، إضافة إلى مراكز القيادة