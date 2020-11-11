سوفت بنك تدرس نقل صندوق”فيجن” إلى أبو ظبي

المستقلة/ أمل نبيل/ تدرس شركة سوفت بنك نقل صندوق فيجن الضخم التابع لها والتي تبلغ قيمته 100 مليار دولار من لندن الى أبو ظبي.

وتهدف هذه الخطوة والتي تمت دراستها لعدة أسابيع داخل التكتل الياباني إلى الرغبة في خفض الضرائب بالإضافة الى القرب من أحد الداعمين الرئيسيين لصندوق فيجن،

خاصةً بعد استثمار الصندوق السيادي في أبوظبي نحو 15 مليار دولار في صندوق الاستثمار التكنولوجي..بحسب مصادر مطلعة تحدثت لصحيفة فايننشال تايمز.

و يفكر راجيف ميسرا ، الذي يدير صندوق الرؤية من لندن ، في نقل مقر إقامته الرئيسي إلى أبو ظبيحيث بدء في البحث عن منزل لعائلته ومدارس لأطفاله هناك.

ويهدف نقل الصندوق للحصول على معدل ضريبة أقل بكثير للأرباح التي حجزتها شركة SBIA.

ويبلغ معدل ضريبة الشركات في المملكة المتحدة 19 ٪، في حين أنه في أبوظبي صفر في المئة، مع بعض الاستثناءات.

وتناقش الشركة هذه المسألة منذ أشهر للحصول على مزايا تنظيمية تتجاوز معدلات الضرائب المخفضة.

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