سوريا تمدد الاقتراع 5 ساعات بكل المراكز الانتخابية في المحافظات

المستقلة/-أحمد عبدالله/قالت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا مساء الأربعاء، إنه ونتيجة الإقبال الشديد على صناديق الاقتراع تم تمديد فترة الانتخابات 5 ساعات بكل المراكز الانتخابية في المحافظات.

وأكد عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية السورية القاضي مخلص قيسية، أن اللجان القضائية الفرعية في مختلف المحافظات باشرت عملها منذ الساعة السادسة والنصف صباحا

وأفاد قيسية بأنه تم فتح صناديق الاقتراع، للتأكد من خلوها، أمام وكلاء المرشحين ووسائل الإعلام ثم إغلاقها والبدء بعملية الانتخاب في تمام الساعة السابعة صباحا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

وأضاف قيسية: “منذ الدقائق الأولى لفتح المراكز الانتخابية في المحافظات وبدء عملية الانتخاب شاهدنا إقبالا كثيفا من المواطنين للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري”.

ولفت إلى أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات تتابع عمل اللجان الفرعية بشكل لحظي وهي موجودة في مقرها بدمشق تتلقى الاتصالات والاستفسارات وتعمل على ضمان سير العملية الانتخابية وفقا للدستور وقانون الانتخابات العامة.

جدير بالذكر أن عضو اللجنة القضائية صرح في وقت سابق بأن المراكز ستظل مفتوحة حتى الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي، مع إمكانية تمديد العمل لخمس ساعات إضافية إن لزم الأمر، وسيتمكن الصحفيون من جميع أنحاء العالم والمراقبون المدعوون من مختلف البلدان من متابعة الانتخابات على مدار اليوم.

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