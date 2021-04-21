سلطنة عمان تعلق دخول المسافرين القادمين من هذه الدول

المستقلة/- أحمد عبدالله/ قررت اللجنة العليا المكلفة بمكافحة وباء كورونا في سلطنة عمان، تعليق دخول المسافرين القادمين من ثلاث دول.

جاء هذا ضمن عدة قرارات، أصدرتها اللجنة، اليوم الأربعاء، للحد من تفشي كورونا، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

ونص قرار اللجنة على إضافة القادمين من الهند وباكستان وبنجلاديش، والقادمين من أية دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول خلال الـ 14 يوما السابقة إلى قائمة الدول التي تقرر سابقا تعليق دخول القادمين منها إلى السلطنة.

وأوضحت اللجنة أن تطبيق القرار يبدأ من الساعة السادسة مساء يوم السبت المقبل ويستمر حتى إشعار آخر.

ويستثنى من القرار، المواطنون العُمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم، على أن تخضع الفئات المستثناة للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.

كما قررت اللجنة عدم السماح للأطفال دون سن الثانية عشرة بدخول المجمّعات والمحال التجارية.

وأكدت اللجنة على ضرورة التزام المجمعات، والمحال التجاريّة والمطاعم والمقاهي بقرار تقليص الدخول لما لا يزيد على 50% من طاقتها الاستيعابية.