سقوط نحو 250 قتيلا وجريحا.. الخارجية السودانية تؤكد مسؤولية الحكومة عن حفظ أمن دارفور

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة/-أحمد عبدالله/أعرب السودان، اليوم الثلاثاء، عن أسفه إزاء الأوضاع الأمنية المقلقة والتعديات التي حدثت بين بعض مكونات المجتمع، في ولايتي جنوب وغرب دارفور، مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية “سونا”، أكدت وزارة الخارجية على مسؤولية الحكومة في حفظ أمن دارفور وأنها ستتابع مساعيها وخططها لضمان عودة الاستقرار والنظام في ولايات دارفور وإحلال السلام في كل الوطن.

وجاء في بيان أصدرته الخارجية السودانية: “تابعت الخارجية بأسف التطورات الأمنية المقلقة التي حدثت بين بعض المكونات المجتمع، في ولايتي جنوب وغرب دارفور، والتعديات التي وقعت في مدينة الجنينة”.

وأضاف البيان: “وتأسف الوزارة لسقوط الضحايا من القتلى، المغفور لهم، والجرحى، وللتشريد الذي تم للكثيرين من سكنة المدينة، وأيضًا لما وقع من تخريب للممتلكات”.

وتابع: “تؤكد وزارة الخارجية مسؤولية الحكومة السودانية عن الحفاظ على الأمن في دارفور وفي جميع أرجاء السودان وكذلك مسؤوليتها عن حماية المدنيين، وتقوم الحكومة وشركاء السلام حاليًا بجهود كبيرة للوفاء بهذه المسؤوليات وذلك عبر تفعيل عمل الآلية الثلاثية المشتركة، وتنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين”.

وثمنت الخارجية السودانية تعاطف المجتمع الدولي مع ضحايا الأحداث ومع الجهود المبذولة لإحتوائها.

وشهدت دارفور، اليوم الثلاثاء، هدوءا نسبيا بعد انتشار قوات أمنية بتعليمات من مجلس الأمن والدفاع السوداني.

وأسفرت مواجهات قبلية، هي الثانية خلال اسبوعين، عن مقتل 47 شخصا وسقوط نحو 200  جريح تم إجلاء بعضهم للخرطوم.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

لبنان..حسان دياب يبدأ مبادرة للمصالحة بين الحريري وعون..تفاصيل

اخر الاخبار

سقوط نحو 250 قتيلا وجريحا.. الخارجية السودانية تؤكد مسؤولية الحكومة عن حفظ أمن دارفور

اخر الاخبار

شاهد.. حوار كوميدي لـ سعاد حسني وشكرى سرحان بإعلان فيلم “السفيرة عزيزة” إنتاج 1961

اخر الاخبار

كيف يؤثر انخفاض أسعار الفائدة على سعر الذهب؟

رياضية

إعلان عقوبة ميسي بعد طرده أمام بلباو

اخبار العراق

4 مليارات دينار قيمة التداول ببورصة العراق

اخر الاخبار

الأسواق العالمية في أسبوع ..الدولار يرتفع والبترول يتراجع

اخر الاخبار

الأسواق العالمية في أسبوع ..الدولار يرتفع والبترول يتراجع

اخر الاخبار

خلال 24 ساعة..الإمارات تسجل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا

اخر الاخبار

أخبار كاذبة لا أساس لها.. حاكم مصرف لبنان يرد على اتهامه بإجراء تحويلات مالية إلى الخارج

اخر الاخبار

الكويت: رصد إصابة مواطنتين قادمتين من بريطانيا بالسلالة الجديدة لكورونا

اخر الاخبار

اعتقال أربعة أشخاص كانوا يعملون على استهداف محال الكحول وسط بغداد

اخر الاخبار

إيرادات العراق من النفط تبلغ أكثر من 4 مليارات دولار خلال شهر

اخر الاخبار

تحرك سويسري عاجل بشأن مقاضاة حاكم مصرف لبنان..تفاصيل 

اخبار الاردن

ضبط أسحلة نارية ومخدرات ومطلوبين أمنيا فى بادية الاردن الشمالية 

اخر الاخبار

بشأن كورونا..نداء عاجل من رئيس البرلمان العربي لوزراء الصحة العرب

اخر الاخبار

الحريري يوجه رسالة عاجلة للبنانيين بسبب كورونا